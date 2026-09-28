Olay, Osmaniye kent merkezine bağlı Çardak köyündeki Farabi Anadolu Lisesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre okulda görev yapan Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Mehmet Bilgili, ilk bilgilere göre yeğeni A.E.B. tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Silah seslerinin duyulmasının ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Bilgili’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Vali olay yerinde açıklama yaptı

Olayın ardından Farabi Anadolu Lisesi’ne giden Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, öğretmenin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Serdengeçti, saldırının eğitim-öğretim faaliyetleriyle bağlantılı olmadığını belirterek, olayın aile içindeki bir husumet kapsamında gerçekleşmiş olabileceğinin değerlendirildiğini söyledi.

Vali Serdengeçti, “Bu menfur saldırının eğitim-öğretimle ve okulumuzla herhangi bir ilgisinin olmadığını özellikle ifade etmek istiyorum” dedi.

Bilgili ile şüpheli arasında daha önce bir akrabalık ilişkisi bulunduğuna dikkat çeken Serdengeçti, öğretmenin yeğenini daha önce yetiştirdiği ve ona evladı gibi baktığı yönünde bilgilerin bulunduğunu aktardı. Son dönemde aralarında bir husumet oluştuğuna ilişkin çeşitli iddiaların da araştırıldığını belirten Serdengeçti, olayın tüm yönleriyle soruşturulduğunu kaydetti.

Vali Serdengeçti, şüphelinin uzun süredir psikiyatrik tedavi gördüğüne ilişkin bilgilerin bulunduğunu da ifade etti. Ancak olayın kesin nedeninin yürütülecek adli soruşturma sonucunda netleşeceğini belirtti.

Şüpheli okulda yakalandı

Serdengeçti, saldırının ardından şüphelinin okulda görevli güvenlik korucusu tarafından yakalandığını açıkladı.

Olayın jandarma sorumluluk bölgesinde meydana geldiğini belirten Vali Serdengeçti, saldırıda ruhsatlı bir tabanca kullanıldığı yönünde bilgi bulunduğunu söyledi.

Silah seslerini duyup okula koştular

Saldırı sırasında okuldan gelen silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar da olayın ardından okula koştu.

Bölgede esnaflık yapan Murat Özer, silah sesini iş yerindeyken duyduğunu belirterek, “Okula koştum, öğretmenin birisi vuruldu. Böyle bir olay yaşandı. Okulda herkes panikledi” dedi.

Çocuğunu yakındaki bir okuldan almaya gelen Özcan Özkan ise okullarda yaşanan silahlı olayların sona ermesini istedi. Özkan, çocuklarını okula gönderirken endişe duyduklarını belirterek daha ciddi güvenlik önlemleri alınması çağrısında bulundu.