Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımının Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk karşılaşmasında siyah kartonlarla hazırlanan koreografiye pankartlar da eşlik ederken, tribünlerde oluşturulan görüntüyle çocukların güvenliği ve şiddetten uzak bir gelecekte büyümesi gerektiğine dikkat çekildi.

Turgutlu'da basketbol heyecanı, çocukların güvenliğine dikkat çeken anlamlı bir farkındalık çalışmasıyla birleşti. Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk maçında Nesibe Aydın Spor Kulübü ile karşı karşıya gelirken, Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'nda oynanan karşılaşma öncesinde çocuklara yönelik şiddete karşı tribünlerden güçlü bir mesaj yükseldi. Turgutlu'da geçtiğimiz günlerde bir okulun önünde meydana gelen ve öğrencilerin yaralanmasına neden olan saldırının ardından hazırlanan koreografi, karşılaşma öncesinde taraftarların katılımıyla gerçekleştirildi. Siyah kartonlarla hazırlanan koreografiye pankartlar da eşlik ederken, tribünlerde oluşturulan görüntüyle çocukların güvenliği ve şiddetten uzak bir gelecekte büyümesi gerektiğine dikkat çekildi.

Tribünlerde tek bir mesajda buluştular

Koreografi kapsamında tribünlerde 'Her çocuğun güvenle gülümsediği bir dünya mümkün! Susma! Korkma! Sesini yükselt. Bir çocuğun korkusu, hepimizin utancı! ve Çocuğu; bilimle, sanatla, sporla büyüt; şiddetle değil' mesajları yer aldı. Turgutlulu taraftarların ellerindeki siyah kartonlarla destek verdiği koreografi, maç öncesinde salonun tamamında dikkat çeken bir görüntü oluşturdu. Böylece Süper Lig'deki ilk maçını oynayan Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, sportif mücadelenin başlamasından önce çocukların güvenliğine ilişkin toplumsal bir çağrının da öncülüğünü yaptı. Verilen mesaj yalnızca Turgutlu'da yaşanan okul saldırısıyla sınırlı kalmadı. Gazze ve Filistin başta olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinde savaş ve şiddetin ortasında kalan çocuklara da dikkat çekildi. Çocukların hiçbir coğrafyada korku, şiddet ve savaşın içinde büyümemesi gerektiği vurgulanırken, geleceklerinin bilim, sanat ve sporla şekillenmesi için ortak bir çağrı yapıldı.

Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, kuruluşundan bu yana sportif çalışmalarının yanı sıra toplumsal konulara dikkat çeken farkındalık projeleriyle de gündeme geliyor. Kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerine dikkat çekmek amacıyla daha önce hayattan koparılan kadınların isimlerinin yer aldığı forma ve pankartlarla sahaya çıkan takım, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında da özel çalışmalar gerçekleştirdi. Takımın geçmişte gerçekleştirdiği farkındalık çalışmalarında 'Nasıl doğduğu değil, niye yaşayamadığı' mesajıyla, farklı toplumsal konulara da ses yükseltti.

'Turgutlu'dan yükselen bu sesin sınırlarımızın ötesine ulaşmasını istiyoruz'

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, 'Kadın basketbol takımımızın Süper Lig'deki ilk maçında böyle bir mesajın tribünlerden yükselmesi bizim için ayrıca anlamlı. Çünkü biz sporu yalnızca kazanmak ve kaybetmek üzerinden değerlendirmiyoruz. Sporun birleştiren, dayanışmayı büyüten ve topluma umut veren bir gücü olduğuna inanıyoruz. Takımımızın daha önce kadın cinayetlerine ve kadına yönelik şiddete dikkat çeken çalışmalarının ardından bugün de çocuklarımız için ses vermesi, bu anlayışımızın bir parçasıdır. Turgutlu'dan yükselen bu sesin sınırlarımızın ötesine ulaşmasını istiyoruz. Gazze'de, Filistin'de ve dünyanın hangi coğrafyasında olursa olsun hiçbir çocuğun savaşın, şiddetin ve korkunun ortasında kalmasını istemiyoruz. Çocukların; korkarak değil, gülümseyerek büyüdükleri bir dünya hepimizin ortak sorumluluğudur. Bugün tribünlerimizden verdiğimiz mesaj da tam olarak budur. Tribünleri doldurarak takımımızın yanında olan ve koreografimize destek vererek mesajımıza ortak olan tüm taraftarlarımıza ayrıca teşekkür ederiz' dedi.