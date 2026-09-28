Bu yıl 57 aradan sonra ilk kez düzenlenen Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'na 3'ü başpehlivan 21 güreşçi ile katılan Antalya Büyükşehir Belediyesi 12 farklı boyda madalya kazandı. Güreşçileri yerinde izleyen Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, er meydanında kıran kırana güreşen pehlivanları kutladı.

İstanbul'da gerçekleşen Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda her boydan 84 güreşçi er meydanında ter döktü. Antalya Büyükşehir Belediyesi de 3'ü başpehlivan, 21 güreşçi ile er meydanında yer aldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir de 57 yıl aradan sonra düzenlenen Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı yerinde izledi.

Özdemir tüm pehlivanları kutladı

Kıran kırana geçen müsabakalar sonucunda Antalya Büyükşehir Belediyesi başpehlivanı Mustafa Taş ile Ankara ASKİ Spor Kulübü başpehlivanı Orhan Okulu başpehlivanlık için mücadele etti. Bir buçuk saat süren zorlu mücadele sonucunda Orhan Okulu birinci olurken, ikincilik kürsüsüne çıkan isim Mustafa Taş oldu. Güreşçileri kutlayan Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, '8 başpehlivanın yer aldığı müsabakada Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak Erkan Taş, Mustafa Taş ve Yusuf İslam Taş ile baş boyun da yer aldık. Kürsüde Mustafa Taş ikincilikle, Erkan Taş da üçüncülükle yer. Ben er meydanında her boyda ter döken pehlivanlarımızı yürekten kutluyorum. Antalya Büyükşehir Belediyemizin 12 güreşçisi de farklı boylarda kürsüye çıktı. Her biriyle gurur duyuyorum. Kıran kırana geçen müsabakalarda emeğini, gücünü ve yüreğini ortaya koyan pehlivanlarımıza; ata sporumuzu yaşatmak ve gelecek kuşaklara taşımak için emek veren herkese teşekkür ediyorum' dedi.

Farklı boylarda 12 madalya

Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Antalya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü güreşçilerinden Büyük Orta Boy'da Caner Arslan birincilik, Muhammet Ocak ikincilik, Erol Bursa üçüncülük; Deste Büyük Boy'da Can Ergen birincilik; Küçük Orta Büyük Boy'da Üzeyir Büyükbıçak ikincilik, Orhan Gezer üçüncülük elde etti. Küçük Orta Küçük Boy'da Oğulcan Yurdakul, Başaltı'nda Hüseyin Coşkun, Ayak Boyu'nda İbrahim Armutlu ve Tozkoparan Boyu'nda Bayram Ala da üçüncü oldu.