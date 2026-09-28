Samsun İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda gümüş madalya kazanan İlkadım Belediyespor Güreşçisi Oğuzhan Kaya'yı tebrik etti.

Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası, 26 Eylül 2026 tarihinde İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirildi. Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde elde ettiği başarılı sonuçların ardından Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda mücadele eden İlkadım Belediyespor Güreşçisi Oğuzhan Kaya, önemli bir başarıya imza attı. 57 yıl sonra tekrar düzenlenen organizasyonda, Samsun'u ve İlkadım'ı temsil eden tek sporcu olan Oğuzhan Kaya, Deste Küçük Boy kategorisinde gümüş madalyanın sahibi oldu.

İhsan Kurnaz: 'Mücadelesi ve azmi bizleri sevindirdi'

İlkadım Belediyesi olarak spora ve sporcuya verdikleri değer ve önemin meyvelerini madalyalarla aldıklarını söyleyen İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, 'İlkadım Belediyespor güreşçimiz Oğuzhan Kaya'nın, Cumhurbaşkanlığı Kupası gibi önemli bir organizasyonda final yaparak Türkiye ikincisi olması bizleri gururlandırdı. İstanbul'da düzenlenen bu önemli organizasyonda Samsun'umuzu ve İlkadım'ımızı temsil eden sporcumuzun, ortaya koyduğu mücadele ve azim bizleri sevindirdi. Kıymetli sporcumuzu yürekten tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Sporcumuzun yetişmesinde emeği bulunan antrenörlerimize, ailesine ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki sporcumuz ve sporcularımız, daha farklı organizasyonlarda İlkadım'ı ve Samsun'u gururlandıracak daha büyük başarılar elde edeceklerdir. İlkadım Belediyesi olarak spora ve sporcularımıza destek vermeye, gençlerimizin elde edecekleri yeni başarılarla gururlanmaya devam edeceğiz' dedi.