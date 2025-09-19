Türkiye’de her yıl etkili olan orman yangınları, can kayıplarına yol açmaya devam ederken, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın “Orman Yangınlarıyla Mücadelede Görev Yapan Gönüllüler Hakkında Yönetmelik”te yaptığı değişiklik, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bakan Yumaklı, düzenlemeyle ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

"Bu düzenlemeyle ayrıca, bu yıl yangınlarla mücadele sırasında; orman işçileri ve orman gönüllülerinin yanı sıra, hayatını kaybeden diğer gönüllülerimiz ve vatandaşlarımız, resmi olarak da şehit statüsüne alınmış oldu. Geçmişten bugüne canlarını Yeşil Vatan için feda eden bütün orman şehitlerimize, bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Şehitlerimizin yakınları emanetimizdir."

Böylece orman yangını gönüllülerinin yanı sıra AFAD, Kızılay ve benzeri organizasyonların gönüllüleri ile sivil vatandaşlarca oluşturulan diğer gönüllü ekipler de şehit sayılacak.