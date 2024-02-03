AK Parti'nin Ordu belediye başkan adayları kesinleşti. Perşembe'de uzun bir süredir 54 mahallesiyle birlikte sahada vatandaşların sorunlarını dinleyen AK Parti Perşembe Belediye Başkan Adayı Cihat Albayrak, bu kez Belediye Başkan Adayı olarak vatandaşın huzuruna çıkacak.

Belediye Başkan Adaylığı kendisine tebliğ edilen Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Sevgili hemşerilerim, Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ile AK Parti Perşembe Belediye Başkanı Adayı olarak sizlerin huzurundayım" dedi.

CİHAT ALBAYRAK KİMDİR?

1981 yılında Elazığ'da doğdu. İlkokulu Altınfındık İlkokulunda, ortaokul ve liseyi Ordu İmam Hatip Lisesinde okudu. Üniversiteyi Ordu Üniversitesi Yerel Yönetimler Programında tamamlayarak mezun oldu.

2002 yılında AK Parti Ordu Gençlik Kolları Kurucuları arasında bulundu. 2005 yılında AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanı oldu.

2007 yılında askerlik görevini tamamladıktan sonra 2008 yılında Orman İşletme Müdürlüğünde kamu görevine başladı.

2014 yerel seçimleri sonrasında Altınordu Belediyesine geçiş yaptı. Altınordu Belediyesinde Eğitmen ve Özel Kalem Müdürlüğü görevlerinde bulundu.

2019 yılında Ordu Büyükşehir Belediyesinde çalışmaya başlayarak, Özel Kalem Müdür Yardımcılığı yaptı. 20.11.2019 tarihinde Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürü olarak atandı. 25.09.2020 tarihinden itibaren Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Ordu İmam Hatipliler Derneği, Altınordu Belediyespor ve Ordu Galatasaraylılar Derneğinde Başkan Yardımcılığı ve yöneticilik görevlerinde bulundu.

Evli̇ ve 3 çocuk babasıdır.