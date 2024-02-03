Tanju Özcan, tartıştığı meclis üyesini dışarı çıkaramayan zabıta müdürünü görevden aldı Tanju Özcan, tartıştığı meclis üyesini dışarı çıkaramayan zabıta müdürünü görevden aldı

Ak Parti'nin Yarın Açıklayacağı Adaylar;

  • ALTINORDU - AŞKIN TÖREN 
  • PERŞEMBE - CİHAT ALBAYRAK
  • AKKUŞ - İSA DEMİRCİ
  • AYBASTI - İZZET GÜNDOĞAR
  • ÇAYBAŞI - İSMET YANIK
  • ÇATALPINAR - AHMET ÖZAY
  • GÜRGENTEPE - YENER YALÇINKAYA
  • GÖLKÖY - FİKRİ ULUDAĞ
  • FATSA - İBRAHİM ETEM KİBAR
  • KORGAN-TUNCAY KİRAZ 
  • KUMRU-YUSUF YALÇOVA
  • ULUBEY - İSA TÜRKCAN 
  • MESUDİYE - CENGİZ KOÇYİĞİT
  • ÜNYE - HÜSEYİN TAVLI
  • KABATAŞ - YAKUP YILMAZ
  • KABADÜZ - YENER KAYA

MHP ADAYLARI

  • GÜLYALI - MEDET SİPAHİ
  • ÇAMAŞ - MAHMUT AYPARÇASI
  • İKİZCE - OSMAN KAYGI