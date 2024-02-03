Ak Parti'nin Yarın Açıklayacağı Adaylar;
- ALTINORDU - AŞKIN TÖREN
- PERŞEMBE - CİHAT ALBAYRAK
- AKKUŞ - İSA DEMİRCİ
- AYBASTI - İZZET GÜNDOĞAR
- ÇAYBAŞI - İSMET YANIK
- ÇATALPINAR - AHMET ÖZAY
- GÜRGENTEPE - YENER YALÇINKAYA
- GÖLKÖY - FİKRİ ULUDAĞ
- FATSA - İBRAHİM ETEM KİBAR
- KORGAN-TUNCAY KİRAZ
- KUMRU-YUSUF YALÇOVA
- ULUBEY - İSA TÜRKCAN
- MESUDİYE - CENGİZ KOÇYİĞİT
- ÜNYE - HÜSEYİN TAVLI
- KABATAŞ - YAKUP YILMAZ
- KABADÜZ - YENER KAYA
MHP ADAYLARI
- GÜLYALI - MEDET SİPAHİ
- ÇAMAŞ - MAHMUT AYPARÇASI
- İKİZCE - OSMAN KAYGI