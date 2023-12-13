Olay, Niğde Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Niğde Gazozu fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, fabrikada çalışan Durmuş Cenabay, Ufuk Kılıçaslan ve Faruk Sert, temizlik yapmak için tankın içine girdi. İşçiler tankın içerisinde temizlemede kullanılan kimyasal maddeden zehirlendi. İhbar üzerine fabrikaya AFAD, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede kimyasal maddeden etkilenen Durmuş Cenabay ve Ufuk Kılıçaslan’ın hayatını kaybettiği belirlenen ağır yaralanan Faruk Sert de hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de olay yerinde güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. İşçilerin kesin ölüm nedeni ise yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.