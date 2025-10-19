"No Kings" Hareketi Büyüyor

New York'tan Washington DC'ye, Boston’dan Chicago’ya kadar birçok büyük şehirde gerçekleştirilen protestolarda, Trump yönetimi ve Cumhuriyetçi Parti’nin politikaları sert bir şekilde eleştirildi. Protestocular, "Krallara hayır", "Milyarderlerden önce halk" ve "Faşist hainlere karşı koyun" yazılı pankartlar taşıyarak, Trump’a karşı durduklarını vurguladılar.

Times Meydanı'nda toplanan kalabalık, megafonlarla slogan atarak, "Demokrasi böyle bir şey", "Nefret yok, korku yok, göçmenler burada hoş karşılanır" ve "(Trump) Şimdi gitmen gerek" şeklinde bağırdı. Protestoların barışçıl bir şekilde sürdüğü bildirildi.

New York'ta Güvenlik Önlemleri Arttı

New York Polis Departmanı (NYPD), protestoların güvenliğini sağlamak için yüzlerce polis memurunu görevlendirdi. Manhattan ve çevresinde yoğun trafik oluşurken, yürüyüş boyunca herhangi bir taşkınlık yaşanmadı. Protestocular güvenlik güçlerinin gözetiminde olaysız bir şekilde dağıldı.

Göçmen Karşıtı Politikalar Protesto Edildi

"No Kings" hareketinin internet sitesinde yapılan açıklamada, Trump yönetimi’nin Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) aracılığıyla yürüttüğü göçmen karşıtı faaliyetler eleştirildi. Maskeli ajanların göçmen ailelerini hedef aldığı belirtilerek, "Başkan, yönetiminin mutlak olduğunu düşünüyor. Ancak Amerika’da krallarımız yok. Kaosa, yolsuzluğa ve zulme karşı geri adım atmayacağız" ifadelerine yer verildi.

Gösteriler Ekonomik Krize ve Hükümet Tıkanıklığına Dikkat Çekti

Bu protestolar, ABD federal hükümetinin kapanma süreci ve Cumhuriyetçiler ile Demokratlar arasındaki bütçe anlaşmazlığı sırasında gerçekleşti. Göstericiler, ülkenin karşı karşıya kaldığı ekonomik kriz ve yönetim tıkanıklığının sorumlusu olarak Beyaz Saray’ı ve Cumhuriyetçi Parti’yi suçladı.

Haziran’daki "No Kings" Gösterilerine Atıfta Bulunuldu

Daha önce Haziran 2025’te, Trump’ın doğum günü ve ABD ordusunun 250. yıl geçit töreniyle aynı tarihlerde düzenlenen bir başka büyük "No Kings" gösterisine 5 milyondan fazla kişi katılmıştı. Göstericiler, Trump yönetiminin otoriterleştiğini ve ICE baskınları ile askeri konuşlandırmaların sivil özgürlüklere doğrudan tehdit oluşturduğunu savundu.

Trump Karşıtı Gösteriler Avrupa’da da Devam Ediyor

Avrupa’da da çeşitli şehirlerde Trump karşıtı protestolar düzenlendi. Londra, Madrid, Berlin, Stockholm ve Roma gibi şehirlerde, ABD Büyükelçiliklerinin önünde toplanan protestocular, "Amerika’yı tekrar aklı başında yapın" ve "Kendi halkına savaş açmayı bırak" pankartları taşıdı. Organizatörler, bu gösterilerin "demokrasiye sahip çıkma çağrısı" olduğunu ve Trump’ın bir lider gibi değil, bir kral gibi davrandığını belirtti.