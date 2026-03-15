Bakanlıktan yapılan açıklamada, Irak Petrol Bakanlığı’nın güney sahalarındaki üretim kaybını telafi etmek amacıyla Ceyhan Limanı üzerinden günlük 300 bin varil petrol ihraç edilmesi yönündeki teklifinin reddedildiği bildirildi. Açıklamada, Bağdat yönetiminin sorunun gerçek boyutlarını görmezden geldiği ve Erbil’e yönelik asılsız suçlamalarda bulunduğu ifade edildi.

IKBY, ocak ayı başından bu yana Irak merkezi yönetiminin “ASYCUDA” gümrük sistemi gerekçesiyle bölgeye ekonomik baskı uyguladığını ileri sürdü. Bu durumun tüccarların dövize erişimini zorlaştırdığı ve ticari faaliyetleri ciddi şekilde aksattığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca petrol sahaları ve rafinerilerin “yasa dışı milis gruplar” tarafından hedef alındığı vurgulanarak, saldırılar nedeniyle üretimin tamamen durduğu ve ihraç edilecek petrol kalmadığı kaydedildi. IKBY yönetimi, Bağdat hükümetini söz konusu saldırıları önlemek için yeterli adım atmamakla eleştirdi.

Doğal Kaynaklar Bakanlığı, petrol krizinin çözümü için Bağdat ile defalarca diyalog çağrısı yaptıklarını belirterek, teknik ekiplerin mevcut anlaşmazlıkları gidermek ve ulusal çıkarlar doğrultusunda hızlı bir çözüme ulaşmak amacıyla acil müzakerelere hazır olduğunu yineledi.