İran ile ABD ve İsrail arasında devam eden gerilim ve çatışmalar 16. gününe girerken, Tahran’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. İranlı yetkili, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran’ı hedef gösterecek bir provokasyon hazırlığından söz etti.

Laricani açıklamasında, September 11 attacks benzeri bir olayın planlanabileceğini iddia ederek, “Epstein ağının kalan üyelerinin böyle bir saldırı düzenleyip sorumluluğunu İran’a yüklemek için komplo hazırladıklarını duydum” ifadelerini kullandı.

İran’ın terör eylemlerine karşı olduğunu vurgulayan Laricani, ülkesinin ABD halkıyla bir savaşının bulunmadığını belirtti. İran’ın yalnızca ABD ve İsrail tarafından başlatıldığını savunduğu saldırılara karşı kendisini savunduğunu dile getiren Laricani, Tahran yönetiminin saldırganlara karşı kararlı duruş sergileyeceğini söyledi.

Laricani ayrıca, İran’ın herhangi bir terör planının parçası olmadığını ve bu tür girişimlere temelden karşı çıktığını belirterek, ülkesinin ulusal güvenliğini korumak için mücadele etmeye devam edeceğini ifade etti.