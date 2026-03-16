Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin enerji bakanları, küresel piyasalardaki fiyat dalgalanmalarını ve arz güvenliğini görüşmek üzere Brüksel’de bir araya geldi. Toplantı girişinde basına konuşan AB Komisyonunun Enerjiden Sorumlu Üyesi Dan Jorgensen, birliğin enerji stratejisinin merkezine Rusya ile bağların tamamen koparılmasını koydu.

"Enerji Bir Şantaj Aracına Dönüşmemeli"

Jorgensen, AB’nin 2022 krizinden büyük dersler çıkardığını belirterek, Rus enerjisinin savaşın finansmanında kullanılmasına ve bir şantaj aracı haline getirilmesine izin vermeyeceklerini vurguladı. Belçika Başbakanı Bart De Wever’in "ucuz enerji için Rusya ile ilişkilerin normalleşmesi" yönündeki önerisine dolaylı bir yanıt veren Jorgensen, şu ifadeleri kullandı:

"Mesajımız çok net: Gelecekte Rusya'dan tek bir molekül bile enerji ithal etmeyeceğiz. Noel öncesinde gaz ithalatını yasakladık, şimdi petrol yaptırımlarındaki muafiyetleri de kaldırmayı planlıyoruz. Bu çizgide kalmamız stratejik bir zorunluluktur."

Fiyatları Düşürecek "İki Altın Formül"

Avrupa’daki yüksek enerji fiyatlarının bir "arz sorunu" değil, "piyasa ve maliyet sorunu" olduğunu savunan Jorgensen, çözüm için iki temel strateji sundu:

Hızlı Geçiş: Yenilenebilir enerji projeleri için izin süreçlerinin radikal şekilde kısaltılması. Gerçek Enerji Birliği: Üye ülkeler arasındaki enerji bağlantılarının (interkonneksiyon) artırılarak tam entegre bir sistem kurulması.

Orta Doğu Gerilimi ve Fiyat Baskısı

Orta Doğu’daki çatışmaların Avrupa’nın enerji arzını doğrudan tehdit etmediğini ancak küresel petrol ve gaz fiyatlarını yukarı çektiğini belirten Jorgensen, "Bir arz güvenliği sorunumuz yok ancak bir fiyat sorunumuz var. Durum tırmanırsa üye ülkelere yardımcı olacak kısa vadeli önlemleri almaya hazırız," dedi.