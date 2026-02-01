İnfo Yatırım liderliğindeki konsorsiyum aracılığıyla 28-29-30 Ocak 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen talep toplama sürecinde, halka arz edilen toplam pay adedinin yaklaşık 5,6 katı talep geldi. Halka arzda yaklaşık 1 milyon yatırımcıya dağıtım yapılırken, yatırımcı sayısı açısından son 20 ayın rekoru kırıldı.

37 yıllık deneyimi ve yetkinliğiyle, geliştirdiği yazılım çözümleri ile yerel yönetimler ve kamu kuruluşları başta olmak üzere işletmelerin dijitalleşme sürecine katkıda bulunarak yarını şekillendiren Netcad Yazılım, talep toplama sürecini başarıyla geride bıraktı. Halka arzda eşit dağıtım yapılan yurt içi bireysel yatırımcılardan 1.022.457 başvuru ile tahsisatın 2,6 katı; 270 yurt içi kurumsal yatırımcıdan tahsisatın 12,1 katı; 18 yurt dışı kurumsal yatırımcıdan tahsisatın 4 katı talep toplandı. Toplamda ise halka arz büyüklüğünün 5,6 katı olmak üzere toplam 1.022.745 yatırımcıdan talep geldi.

Halka arzda 994.717 yurt içi bireysel yatırımcıya 24 milyon adet, 270 yurt içi kurumsal yatırımcıya 12 milyon adet, 11 yurt dışı kurumsal yatırımcıya 4 milyon adet olmak üzere toplamda 994.998 yatırımcıya 40 milyon adet payın dağıtımı yapıldı. Dağıtıma esas tahsisat oranları yurt içi bireysel yatırımcılar için yüzde 60, yurt içi kurumsal yatırımcılar için yüzde 30, yurt dışı kurumsal yatırımcılar için yüzde 10 olarak gerçekleşti. Halka arzda dağıtım yapılan yatırımcı sayısı açısından ise son 20 ayın rekoru kırıldı. Son dönemde başarılı performanslarla öne çıkan halka arzlarda talep toplama açısından uzun zamandır geçilemeyen 1 milyon barajı da Netcad halka arzı ile geçilmiş oldu.

“Netcad’i bölgesel ölçekte daha iddialı bir oyuncu yapmayı hedefliyoruz”

1 milyon yatırımcı hedefi ile çıktıkları halka arzda yatırımcılardan gördükleri yoğun ilginin şirkete ve büyüme vizyonuna duyulan güvenin açık bir göstergesi olduğunu belirten Netcad Yazılım Genel Müdürü Deniz Şanan, halka arzın Netcad’in kurumsal kimliğini daha da güçlendiren ve sürdürülebilir büyüme yolculuğunda önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Şanan, şöyle devam etti: “Küresel teknoloji devlerinin hakim olduğu coğrafi bilgi sistemleri sektöründe, Türkiye’de lider konumda bir yerli yazılım şirketi olarak artık hedefimizi bölgesel bir güç olmaya çevirdik. Halka arzdan elde edeceğimiz fonun büyük bölümünü Ar-Ge yatırımlarına yönlendirerek, yapay zeka, dijital ikiz, 3D modelleme ve bulut teknolojileri odağında ürün portföyümüzü hızla geliştirmeyi amaçlıyoruz. Mevcut güçlü konumumuzu yeni dikeylerde derinleştirirken, coğrafi ayak izimizi de genişleterek dijitalleşme ihtiyacı yüksek pazarlarda sürdürülebilir ve ölçeklenebilir bir büyüme yaratmayı amaçlıyoruz. Yatırımcılarımızdan aldığımız bu güçlü destekle, Netcad’i bölgesel ölçekte daha iddialı bir oyuncu haline getirme yolunda kararlılıkla ilerlemeyi hedefliyoruz.”