Piyasalarda “Altın çöküyor mu?” sorusu gündeme gelirken, uzmanlar yaşanan hareketin panikten ziyade büyük oyuncuların pozisyon değişimi olduğuna dikkat çekti.

Ocak ayı boyunca yükseliş trendinde olan ons altın, ay başında 4 bin 400 dolar seviyelerinden başladığı ralliyi 29 Ocak Perşembe günü 5 bin 523 dolara kadar taşıdı. Ancak cuma günü yönünü aşağı çeviren altın, sert satışlarla 4 bin 886 dolar seviyelerine kadar geriledi.

DEMAŞ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Cumhur Kitiş, yaşanan düşüşü “kriz” olarak nitelendirmenin yanlış olduğunu belirterek, bunun sağlıklı bir düzeltme süreci olduğunu vurguladı.

“Altının hikayesi bitmedi”

Cuma günü yaşanan süreci değerlendiren Kitiş, “Bu bir kriz değil, bu bir temizliktir. Altının hikayesi bitmedi, sadece kısa vadeli oyuncular masadan kalktı” dedi. Sert düşüşün kaynağının küçük yatırımcılar ya da fiziki altın piyasası olmadığını ifade eden Kitiş, satışların ağırlıklı olarak üç ana gruptan geldiğini söyledi.

Kitiş’e göre; uzun süredir altın taşıyan ve ciddi kâr elde eden fonlar zirve seviyelerde kâr realizasyonuna gitti. Altını fiziki olarak değil kontratlar üzerinden alan profesyonel trader’lar pozisyonlarını kapattı. Ayrıca borçla altın alan bazı oyuncular, fiyat düşüşüyle birlikte otomatik satışlara zorlandı. Bu nedenle satışların önemli bir bölümü isteyerek değil, sistemsel olarak gerçekleşti.

“Altın düşerken satanlar altına inanmayanlar değil, altınla en çok para kazanmış olanlardır” diyen Kitiş, düşüşün arkasında aynı anda devreye giren üç temel dinamik olduğuna dikkat çekti. Bunları; uzun soluklu rallinin ardından gelen doğal düzeltme ihtiyacı, ABD’de faiz ve dolar beklentilerindeki kısa vadeli değişim ve teknik seviyelerin kırılmasıyla algoritmik satışların tetiklenmesi olarak sıraladı.

Ayrıca ABD Başkanı Donald Trump’ın, Fed Başkanı Jerome Powell’ın yerine yeni bir aday gösterebileceğine yönelik iddiaların da piyasalar üzerinde etkili olduğunu belirten Kitiş, “Bazen piyasada haber fiyatı değil, fiyat haberi oluşturur. Cuma günü olan tam olarak buydu” ifadelerini kullandı.

Gümüş daha sert etkilendi

Cuma günü yalnızca altın değil, gümüşün de sert satışlarla karşılaştığını belirten Kitiş, gümüşün tarihsel olarak altına kıyasla daha oynak bir yapıya sahip olduğunu hatırlattı. Bu süreçte altın-gümüş paritesinin yukarı yönlü hareket ettiğini vurgulayan Kitiş, bunun kısa vadede güvenli liman tercihlerinin gümüşten altına kaydığını gösterdiğini söyledi.

“Gümüş rallinin öncüsüdür ama düzeltmenin bedelini daha ağır öder” diyen Kitiş, paritedeki hareketin altının yapısal gücünü koruduğuna işaret ettiğini kaydetti.

“Altın fiyatı soğudu, hikâye sürüyor”

Yaşanan geri çekilmenin orta ve uzun vadede altın için oyunun bittiği anlamına gelmediğini vurgulayan Kitiş, “Bu süreç, oyunun yeniden dengelendiğini gösteriyor. Fiziki talep, merkez bankası alımları ve jeopolitik riskler masadan kalkmış değil” dedi.

Altını, “hikâyesi bozulan değil, fiyatı soğuyan bir varlık” olarak tanımlayan Kitiş, kısa vadeli dalgalanmaların aceleci yatırımcıları zorladığını, uzun vadeli ve sabırlı yatırımcıları ise koruduğunu ifade etti.

“Bugün yaşanan bir çöküş değil; güçlü ellerin zayıf ellerden pozisyon devraldığı klasik bir geçiş sürecidir” değerlendirmesinde bulundu.