Murat Ülker, İstanbul’daki yalıyla ilgili olarak, “Başka yerde evim yok, aramıyorum, lazım da değil, anamın evinde oturuyorum, çok şükür. Babam, evi anamın üstüne yapmıştı, biz de öyle yaptık. Hep evlatlar, aynı evdeyiz” dedi. Ülker, böylece kendi ev sahipliğiyle ilgili spekülasyonları net bir şekilde yalanlamış oldu.

Yıldız Holding’in uluslararası operasyonlarını Londra merkezli Pladis Global çatısı altında toplamasıyla ilgili iddialara da değinen Murat Ülker, “Aslında biz bir şeyi taşımadık, tersine yurt dışındakileri buraya getirdik. Türkiye’ye tescil ettik. ‘Paraları aldı gitti’ diyorlar, çoluğuna, çocuğuna tabii ki para gönderebilirsin ama sermaye transferi Hazine’den izin ile olur. Dünyanın her yerinde de böyledir” ifadelerini kullandı.

Ülker, Godiva yatırımıyla ilgili süreç hakkında da bilgi vererek, “Mesela Godiva’yı alırken Hazine’ye yazdık; ‘biz bunu alıyoruz, dar koridora girdik, tamam mıdır’ dedik. Hazine de yarım saatte cevap verdi, ‘tamam’ dedi çünkü bu bir ihale. Finansmanı yurt dışından aldığımız kredi ile sağladık. Türkiye’den niye kredi alasın, dolar bazında faiz yüksek, iş yapamazsın zaten” diye konuştu.

Murat Ülker, iş yapma koşulları ve yurtdışı yatırımları hakkında şunları ekledi: “Herkes bir şey söylüyor da iş yapma şartları öyle değil. Mesela Japonya’da büyük işim vardı, oradaki işi orada finanse ediyordum çünkü Japonya’da faiz düşük ama parayı buraya getirmene izin verilmiyor.”