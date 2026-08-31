Siyasi geçmişine ve son dönemde yaşanan partiler arası geçişlere değinen İnce, partisinin çizgisinde kalacağını vurguladı.

"Başka Yere Gitmem"

Açıklamalarında geçmişteki ayrılık sürecine ve ardından baba ocağına dönüşüne değinen İnce, CHP'ye olan bağlılığını şu sözlerle özetledi:

“Ben hayatım boyunca CHP’liydim. Bir kere evden kaçtım, sonra geri geldim. Daha da başka yere gitmem. Bu kadar.”

Cemal Enginyurt’a "Her Kalıba Girdin" Çıkışı

Konuşmasında Yeni Parti saflarına katılan Cemal Enginyurt’un kendisine yönelik eleştirilerine sert tepki gösteren İnce, Enginyurt’un geçmişteki siyasi duruşunu hatırlattı. Enginyurt’un MHP’den ihraç edildikten sonra Demokrat Parti, CHP ve son olarak Yeni Parti’ye geçiş sürecini eleştiren İnce, şunları kaydetti:

"Ya Cemal sen 2018’de Tayyip Erdoğan kazansın diye meydan meydan gezmedin mi? Utanmaz adam ya." Erdoğan’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı İçeriği Görüntüle

"Demokrat Partili oldun, CHP’li oldun, Yeni Partili oldun. Her kalıba girmişsin sen."

"Helal Parayla Parti Kurmak Zor İştir"

İsim vermeden Yeni Parti’nin kuruluş sürecine ve finansmanına göndermede bulunan İnce, sıfırdan bir siyasi hareket başlatmanın zorluklarına dikkat çekti. Kendi geçmişinde kurduğu Memleket Partisi sürecini hatırlatan İnce, parti kurmanın iddia edildiği kadar kolay bir süreç olmadığını belirterek, "Parti kurmak, turşu kurmaya benzemez, zor iştir. Helal parayla kuracaksan zor iştir" değerlendirmesinde bulundu.

Siyasi kariyerinde 2018 seçim gecesi yaşanan "Adam kazandı" tartışmalarından Memleket Partisi'ni kurup sonrasında Saraçhane mitingleriyle yeniden CHP saflarına katılmasına kadar uzanan çalkantılı bir dönemi geride bırakan İnce, bu hamlesiyle rotasını tamamen CHP siyasetine sabitlediğini gösterdi.