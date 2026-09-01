Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, çocuk bakım anlayışımızdan yaşam alanlarımıza kadar köklü bir değişim gerçekleştirdik. Kalabalık koğuş tipi yapılardan, çocuklarımızın ev ortamında büyüdüğü bir modeli hayata geçirdik' dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Muş'taki temasları kapsamında Karaköprü köyünde düzenlenen Bahattin Demircan Çocuk Evleri Sitesi Temel Atma Töreni'ne katıldı. Bakan Göktaş, yeni yaşam alanında çocukların sevgi ve güven ortamında yetişeceğini, sunulacak eğitim ve imkanlarla kendi yeteneklerini geliştirme fırsatı bulacaklarını belirtti. Atılan temelin çocukların geleceğine yönelik önemli bir yatırım olduğunu vurguladı.

Göktaş, temeli atılan eserin Muş'a kazandırılmasında emeği bulunan başta Demircan ailesi olmak üzere Vali Avni Çakır, milletvekilleri ve katkı sunan herkese teşekkür ederek, şunları kaydetti:

'Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, çocuk bakım anlayışımızdan yaşam alanlarımıza kadar köklü bir değişim gerçekleştirdik. Kalabalık koğuş tipi yapılardan, çocuklarımızın ev ortamında büyüdüğü bir modeli hayata geçirdik. Eskiden koğuşlarda çocuklar yüzlercesi, yan yana beraber büyürdü. Hikayeler hiç hoş değildi o dönemlerde. Ancak geldiğimiz noktada, ev tipi kuruluşlarda özellikle çocuklarımızın güvenle büyüyebileceği, 10 çocuğumuzun bir arada kaldığı, bir ev annesiyle, ev sıcaklığında büyüdüğü bir dönüşüm gerçekleştirdik. Her evladımızı ayrı ayrı gözeten, gelişimini yakından takip eden bir anlayışı esas aldık. Bu kapsamda, koruma ve bakım altındaki 15 bin 727 çocuğumuza ev tipi kuruluşlarımızda güvenli bir yaşam alanı oluşturuyoruz.'

Bakan Göktaş, çocukların ilgi ve yeteneklerine göre sanat, spor, bilim ve akademik alanlarda desteklendiğini belirterek, 3 bin 200 çocuğun lisanslı spor yaptığını, 3 bin 768 çocuğun ise kültür ve sanat faaliyetlerinden yararlandığını söyledi. Göktaş, 'Kuruluşlarımızda ve koruyucu ailelerimizin yanında yetişen çocuklarımızın üniversite giriş sınavlarında elde ettikleri başarılar hepimizi gururlandırıyor. Temellerini attığımız Bahattin Demircan Çocuk Evleri Sitesi, evlatlarımızı hayata hazırlayan hizmet anlayışımızın uçtaki bir yansıması olacak. Sitemiz, 13-18 yaşlarındaki 50 erkek çocuğumuza yuva olacak. 5 çocuk evi, sosyal tesis ve idari binadan oluşacak bu yaşam alanını, evlatlarımızın ihtiyaçlarını gözeterek tasarladık. Müzik, görsel sanatlar, el sanatları atölyelerinde kendilerini ifade etmenin farklı yollarını keşfedecekler. Akıl ve zeka oyunları salonlarında düşünme ve problem çözme becerilerini ilerletecekler. Spor salonlarında takım ruhunu ve birlikte başarmanın sevincini yaşayacaklar. Ortak etkinlik alanlarında akranlarıyla öğrenecek, güzel vakitler geçirecekler. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi, kimsesizlerin kimsesi olan devletimiz, anne babasından ayrı düşenlere her daim en güvenli liman olmuştur. Devletimizin himayesindeki her çocuğumuza yeteneklerini geliştirecek fırsatları sunmak, ülkemizin geleceğine karşı sorumluluğumuzdur. Türkiye'nin imkanlarını evlatlarımızın önüne açmak için seferber etmeye devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

Vali Avni Çakır ise devletin tarihin her döneminde mazlumun yanında olduğunu, ihtiyaç sahiplerine yardım etmeyi, fakiri, garip gurebayı gözetmeyi yönetim anlayışının merkezine koyduğunu vurgulayarak, 'Özellikle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın görevine bakıldığında şehit ailelerinden gazilere, engellilerden evlat edinmiş olanlara, yetimlere, öksüzlere, ihtiyaç sahiplerine, yaşlılara, aklınıza gelen her türlü yardıma muhtaç insana yardım için gece gündüz demeden çalışan bir camia ve bu doğrultuda vatandaşın 24 saat emrinde olan bir devlet anlayışı. 81 ilde çocuk evleriyle, yurtlarıyla, diğer kurumlarıyla görevini yerine getiriyor. Ama bu hizmetler hayırsever iş insanlarımızın da yatırımlarıyla, aynen burada olduğu gibi, birleşince çok daha anlam kazanır' diye konuştu.

AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek de Muş'un son yıllarda sağlık, eğitim, ulaşım ve sosyal hizmetler alanında önemli yatırımlar aldığını söyledi.

Çocuk evleri sitesini yaptıran Demircan ailesinden Doğugaz Genel Müdürü Serhat Demircan, kazancın asıl değerinin topluma ve geleceğe yapılan katkıyla ölçüldüğünü ifade etti.

Konuşmaların ardından çocuk evleri sitesinin temeli atıldı. Ardından Engelli Aktif Yaşam Merkezi'nin açılışına katılan Bakan Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Adil Çalışkan, Vali Çakır, AK Parti Muş Milletvekili Şimşek, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kırtay ve AK Parti İl Başkanı Melik Emre ile merkezi gezdi, çocuklarla sohbet etti.