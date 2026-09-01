Türkiye'nin en büyük entegre spor ve gençlik etkinliklerinden biri olan NG Afyon Motofest 2026 için hazırlıklar tamamlandı.

Afyonkarahisar'da 2-6 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek festival, 14 konser ve 50'ye yakın etkinlikle binlerce sporseveri ve müzik tutkununu ağırlayacak. Dünyanın en önemli motokros organizasyonlarından MXGP Türkiye ile eş zamanlı gerçekleştirilecek NG Afyon Motofest, beş gün boyunca ziyaretçilerine adrenalin, spor, müzik ve eğlenceyi bir arada sunacak.

Afyonkarahisar Valisi Dr. Naci Aktaş, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Afyonkarahisar Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol ve beraberindeki heyet Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'ni ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi. Heyet, festival alanı ve yarış pistindeki hazırlıkların son durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Vali Aktaş: '500 binin üzerinde ziyaretçi bekliyoruz'

Afyonkarahisar Valisi Dr. Naci Aktaş, 30 Ağustos Zafer Haftası'nın ardından kentte önemli ve yoğun bir organizasyon haftasına daha girildiğini belirterek, Dünya Motokros Şampiyonası'nın 18. ayağının ve NG Afyon Motofest'in bu yıl dokuzuncu kez Afyonkarahisar'da düzenleneceğini ifade etti. Aylar süren hazırlıkların tüm kurumların koordinasyonu ve iş birliğiyle tamamlandığını belirten Vali Aktaş, festival alanının yarın ziyaretçilere açılacağını, cuma günü açılış seremonisinin gerçekleştirileceğini, hafta sonu ise antrenmanlar, yarışlar ve ödül törenlerinin yapılacağını söyledi. Organizasyonun yalnızca Afyonkarahisar için değil, Türkiye adına da büyük önem taşıdığını vurgulayan Aktaş, 500 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırlamayı beklediklerini belirterek tüm sporseverleri ve müzikseverleri Afyonkarahisar'a davet etti.

Başkan Köksal: 'Dünya Afyonkarahisar'da buluşmaya devam edecek'

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ise yaklaşık iki aydır devam eden hazırlıkların tamamlandığını belirterek, bu yıl organizasyona 500 binin üzerinde katılımcı beklediklerini söyledi.

Dünya Motokros Şampiyonası'nın Afyonkarahisar'da üst üste dokuzuncu kez düzenlenmesinin önemine dikkat çeken Köksal, organizasyonun Türkiye'nin uluslararası spor arenasındaki sürdürülebilirliğini ve başarısını ortaya koyduğunu ifade etti. Festivalin bu yıl da dolu dolu geçeceğini belirten Köksal, akrobasi gösterileri, spor şovları, yarışlar ve konserlerle ziyaretçilerin beş gün boyunca hem sporu hem de müziği bir arada yaşayacağını söyledi.

Afyonkarahisar'ın artık farklı şehirlerden ziyaretçileri ağırlayan önemli bir festival merkezi haline geldiğini belirten Köksal, organizasyonların şehrin tanıtımına ve turizmine önemli katkı sağladığını vurguladı.

Akülke: 'Dünya Afyonkarahisar'da buluşmaya devam edecek'

Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, organizasyonun gerçekleşmesinde Afyonkarahisar Valiliği, Afyonkarahisar Belediyesi ve tüm kamu kurumlarının büyük emeği bulunduğunu söyledi. Özellikle belediye ekiplerinin yaklaşık iki aydır gece gündüz demeden büyük bir özveriyle çalıştığını belirten Akülke, emniyet teşkilatı ile yerel ve ulusal medya temsilcilerinin de organizasyonun başarısına önemli katkılar sunduğunu ifade etti. Emeği geçen tüm kurum, çalışan ve paydaşlara teşekkür eden Akülke, 'Dünya Afyonkarahisar'da buluşacak' sözünü hatırlatarak, 'Bugün görüyoruz ki dünya, Afyonkarahisar'da daha uzun yıllar buluşmaya devam edecek' dedi.