Tokat Belediyesi tarafından şehir yönetiminde dijitalleşme ve akıllı şehir uygulamaları kapsamında hayata geçirilen Koordinasyon Merkezi açılışa hazırlanıyor. Tokat merkezde trafik, içme suyu, güvenlik, Mezarlık Bilgi Sistemi, karla mücadele çalışmaları ve muhtemel afet durumları 7 gün 24 saat takip edilecek.

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun öncülüğünde Teknik Birimler Şantiye bölgesinde oluşturulan Koordinasyon Merkezi'nde çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi.

Trafikten içme suyuna dijital takip

Tokat Belediyesi Koordinasyon Merkezi ile kent genelindeki trafik akışı ve kavşakların yanı sıra içme suyu sistemleri de takip edilecek. Meydana gelebilecek arıza ve olumsuzluklara ilişkin veriler ilgili birimlere aktarılacak. Güvenlik sistemleri ve Mezarlık Bilgi Sistemi de merkezin dijital altyapısına dahil edilecek. Kış aylarında ise karla mücadelede görev yapan ekip ve araçların sahadaki çalışmaları buradan koordine edilecek.

Afet ve acil durumlarda hızlı müdahale

Merkez, belediyenin rutin hizmetlerinin yanı sıra muhtemel afet ve acil durumlarda da önemli bir görev üstlenecek. Şehir genelinden gelen veriler doğrultusunda ihtiyaç duyulan bölgelere ekip ve araçların sevki sağlanarak müdahale süreçleri bu merkezden yönetilecek. Bu sistemle Tokat Belediyesi, günlük belediye hizmetlerinden olağanüstü durumlara kadar birçok farklı süreci teknolojik altyapı üzerinden yönetebilecek.

'Tokat'ın yönetim altyapısını güçlendiriyoruz'

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Koordinasyon Merkezi'nin şehir yönetiminde dijitalleşme açısından önemli bir adım olduğunu belirterek, 'Trafiğimizden içme suyumuza, güvenlikten karla mücadeleye kadar şehrimizi ilgilendiren birçok süreci 7 gün 24 saat takip edebileceğimiz güçlü bir altyapı oluşturuyoruz. Muhtemel afet durumlarında da sahadaki gelişmeleri değerlendirerek ekiplerimizi ihtiyaç duyulan bölgelere en kısa sürede yönlendirebileceğiz' dedi.

Üretken Belediyecilik anlayışıyla teknolojiyi belediye hizmetlerinde daha etkin kullanmaya devam edeceklerini ifade eden Yazıcıoğlu, 'Tokat'ımızın bugününü yönetirken geleceğini de planlıyoruz. Teknolojinin sunduğu imkânları doğru kullanarak kaynaklarımızı daha verimli değerlendiren, hızlı karar alan ve sahada güçlü bir yönetim yapısı oluşturuyoruz. Koordinasyon Merkezimiz de bu anlayışımızın önemli adımlarından biri olacak' ifadelerini kullandı.