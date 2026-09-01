Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Zabıta Teşkilatı'nın kuruluşunun 200. yıl dönümü ve Zabıta Haftası dolayısıyla Büyükşehir, Selçuklu, Karatay ve Meram Zabıta Teşkilatı mensupları ve görevi başında vefat eden zabıta personelinin aileleriyle bir araya geldi.

Zabıta Teşkilatı'nın 200. kuruluş yıl dönümü ve Zabıta Haftası Konya'da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Büyükşehir, Selçuklu, Karatay ve Meram Zabıta Teşkilatı mensupları ile görevi başında vefat eden zabıtaların aileleriyle bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat'ta düzenlenen programda konuşan Başkan Altay, 'Konya; komşuluk hukukunun, esnaf ahlakının, dayanışmanın ve sükûnetin yüzyıllardır yaşatıldığı kadim bir şehirdir. Şehrin düzenini, güvenini ve adalet duygusunu her gün sahada yeniden inşa etmek gerekir. Belediyemizin sokağa yansıyan yüzü olan sizler bu düzenin en güçlü teminatısınız' diye konuştu.

'Zabıtalarımıza gönülden teşekkür ediyorum'

Çarşıdaki düzenin, pazardaki güvenin ve sokaktaki huzurun doğrudan zabıta personelinin sahadaki hakkaniyetli, ölçülü ve kararlı duruşuyla sağlandığını ifade eden Başkan Altay, 'Bu ağır sorumluluğu büyük bir fedakarlıkla taşıdığınızı çok iyi biliyorum. Sabahın ilk ışıklarıyla sokaklarımıza yayılan güvenin ardında zabıtamızın alın teri, fedakarlığı ve emeği var. Bu emeğin en güzel karşılığı ise hemşehrilerimizin sizlere ve üniformanıza duyduğu güvendir. Bu güven, bizim en büyük gururumuzdur. Şehrimizin düzenine kattığınız her emek, koruduğunuz her hak, çözdüğünüz her mesele Konya'nın ortak hayatına bırakılmış kıymetli bir izdir. Bu vesileyle, gece gündüz demeden görev yapan bütün zabıtalarımıza gönülden teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

'Şehrimize gelenler Konya'da bir sakinlik olduğunu ifade ediyor'

Konya'nın bir başkent olduğunu da hatırlatan Başkan Altay, sözlerine şöyle devam etti: 'Konya her zaman söyleyecek sözü olmuş bir şehirdir. Özellikle şehir düzeni konusunda son dönemde yaptığımız önemli işler var. Tek yürek halinde, tek yumruk halinde sahada herkese hakkaniyetli, adaletli davranarak bu süreci yürüttük. Şehrimize gelenler Konya'da bir sakinlik olduğunu ifade ediyor. Birlik ve beraberliğimizin daim olmasını temenni ediyorum. Biz hakkaniyeti sağlamak, adaleti ortaya koymakla yükümlü bir teşkilatız. Görevlerinizde başarılar diliyorum. Ahirete irtihal eden çalışma arkadaşlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum.'

Program sonunda; Başkan Altay, Başkan Pekyatırmacı, Başkan Kılca ve Başkan Kavuş tarafından görevi başında ahirete irtihal eden zabıta personelinin ailelerine günün anlam ve önemi dolayısıyla plaket takdim edildi.

Büyükşehir Zabıtası Başkan Altay'ı ziyaret etti

Konya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, etkinliler kapsamında Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti. Başkan Altay, Konya'nın huzur ve güvenliğini sağlamada önemli bir sorumluluk üstlenen tüm zabıta personeline teşekkür etti.