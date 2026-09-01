Mercedes-Benz Travego, Fenerbahçe Spor Kulübü’nün Yeni Sezon Yolculuğuna Eşlik Edecek

Taraftarın Radarına Takılan İsim: Malick Fofana Fenerbahçe'ye Transfer Olur mu?

Bunlar da ilginizi çekebilir

Bişkek’te dikkat çeken buluşma: Erdoğan, Putin ve Lukaşenko aynı karede

Acun'un ayakkabısı 18 bin liraymış! Keşke tek derdimiz bu olsa!

Yargıtay Başkanı Kerkez: "Adalet güçlü olanın değil, haklı olanın yanında olur"

Altında gün sonu düşüşü: Kilogram fiyatı 6,73 milyon TL’ye geriledi

4 günde ne değişti? Fatih Tekke’nin istifası önce reddedildi, sonra yollar ayrıldı

Sivasspor ile Mardin 1969 Spor arasındaki karşılaşma, 2 Eylül Çarşamba günü saat 20.00'de 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.

Teknik Direktör İsmet Taşdemir ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışmaları, taktik organizasyonlar ve dar alan oyunları üzerinde çalıştığı belirtildi. Antrenman, taktiksel çift kale maçla sona erdi.

Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında sahasında Mardin 1969 Spor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.