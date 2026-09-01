Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Bandırmaspor, sahasında karşılaştığı Antalyaspor'a 1-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
5. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Van de Streek'in pasında Soner, ceza yayı üzerinden düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi. 0-1
19. dakikada ceza sahasına giren Bruno'nun şutunda top kalecide kaldı.
30. dakikada Hasan'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruş yandan auta çıktı.
32. dakikada Bandırmaspor kalecisi Julian'ın kısa düşen pasını kapan Seck, kaleciyle karşı karşıya kalırken şutunda kaleci topu çeldi.
56. dakikada Antalyaspor'un üçüncü bölgede savunma arkasına gönderdiği topa hareketlenen Van de Streek'e Enes'in yaptığı müdahale sonrası VAR incelemesi yapıldı. Pozisyonu VAR monitöründe izleyen hakem Enes'in bariz gol şansını engellediğine belirleyerek doğrudan kırmızı kart gösterdi.
Stat: 17 Eylül
Hakemler: Burak Olcar, Azad İlhan, Burak Sami Şad
Bandırmaspor: Akın Alkan, Ali Ülgen, Yusuf Kocatürk, Enes Aydın, Lucas Lima, Bamba Seck (Mulumba dk. 60), Kerem Dönertaş (Emirhan Acar dk. 83), Muhammed Gümüşkaya (Enes Çinemre dk. 60), Oluwatosin Kehinde (Amidou Badji dk. 75), Gianni Bruno (Yalın Dilek dk. 75)
Yedekler: Furkan Bekleviç, Ahmet Biler, Yasin Arda Midiliç, Hakan Bilgiç, Burak Bekaroğlu
Teknik Direktör: Ertuğrul Arslan
Antalyaspor: Julian, Ensar Buğra Tıvsız, Francis Nzaba (Veysel Sarı dk. 57), Nzaba, Samet Karakoç, Bünyamin Balcı, Hasan Yakub İlçin (Doğukan Sinik dk. 67), Pedrinho, Erdoğan Yeşilyurt, Soner Dikmen, Van de Streek (Ömer Faruk Beyaz dk. 88), Ahmet Sağat (Nikola Storm dk. 67)
Yedekler: Abdullah Yiğiter, Kağan Arıcan, Mert Yılmaz, İsmail Chehaima, Mevlüt Şimşek
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Goller: Soner Dikmen (dk. 5) (Antalyaspor)
Kırmızı kart: Enes Aydın (dk. 57) Bandırmaspor
Sarı Kartlar: Ali Ülgen, Dean Lico, Mulumba, Lucas Lima (Bandırmaspor), Soner Dikmen (Antalyaspor)