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Antalyaspor: Julian, Ensar Buğra Tıvsız, Francis Nzaba (Veysel Sarı dk. 57), Nzaba, Samet Karakoç, Bünyamin Balcı, Hasan Yakub İlçin (Doğukan Sinik dk. 67), Pedrinho, Erdoğan Yeşilyurt, Soner Dikmen, Van de Streek (Ömer Faruk Beyaz dk. 88), Ahmet Sağat (Nikola Storm dk. 67)

56. dakikada Antalyaspor'un üçüncü bölgede savunma arkasına gönderdiği topa hareketlenen Van de Streek'e Enes'in yaptığı müdahale sonrası VAR incelemesi yapıldı. Pozisyonu VAR monitöründe izleyen hakem Enes'in bariz gol şansını engellediğine belirleyerek doğrudan kırmızı kart gösterdi.

30. dakikada Hasan'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruş yandan auta çıktı.

5. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Van de Streek'in pasında Soner, ceza yayı üzerinden düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi. 0-1

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Bandırmaspor, sahasında karşılaştığı Antalyaspor'a 1-0 mağlup oldu.

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