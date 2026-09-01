Altın piyasasında gün boyunca hareketli bir seyir izlendi. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda (KMKTP) işlem gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda önceki kapanışa göre yüzde 1,8 düşüş kaydetti.

Güne satış baskısıyla devam eden piyasada standart altının kilogram fiyatı 6 milyon 715 bin lira ile 6 milyon 832 bin lira arasında dalgalandı. Gün sonunda fiyat 6 milyon 735 bin lirada dengelendi.

Bir önceki işlem gününde standart altının kilogram fiyatı 6 milyon 855 bin lira seviyesinden kapanmıştı. Böylece altının kilogram fiyatında günlük bazda 120 bin liralık gerileme yaşandı.

Altında 674 kilogramlık işlem

KMKTP verilerine göre gün içerisinde altın işlemlerinin toplam hacmi 4 milyar 582 milyon 708 bin 294,67 lira oldu. İşlem miktarı ise 674,61 kilogram olarak kayıtlara geçti.

Kıymetli maden piyasasında yalnızca altın değil, diğer metaller de işlem görürken, tüm metallerin toplam işlem hacmi 4 milyar 759 milyon 878 bin 75,92 liraya ulaştı.

Günün en fazla işlem gerçekleştiren kurumları ise Vakıf Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Türkiye Emlak Katılım Bankası, Çakmakçı Kıymetli Madenler ve Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler oldu.

Piyasada gözler altının yönünde

Gün sonundaki yüzde 1,8'lik düşüş, altın fiyatlarında kısa vadeli hareketliliğin sürdüğünü gösterirken, yatırımcıların küresel piyasalardaki gelişmeleri ve ons altın fiyatındaki hareketi yakından takip ettiği dönemde iç piyasadaki fiyatlamalar da önemini koruyor.