Süper Lig ekibi Kocaelispor, son olarak Rapid Wien'de forma giyen 23 yaşındaki Norveçli orta saha oyuncusu Tobias Fjeld Gulliksen'i kadrosuna kattı.

Trendyol Süper Lig'de transfer tahtasının kapanmasına sayılı günler kala Kocaelispor, genç orta saha oyuncusu Tobias Fjeld Gulliksen'i renklerine bağladı. Kiralık olarak Körfez ekibine imza atan Gulliksen, sezon sonuna kadar yeşil-siyahlı formayı terletecek. Kariyerinde; Godset, Stromsgodset, Bodo Glimt, Djurgarden forması giyen Gulliksen geçen sezon ise Rapid Wien'de oynadı. Kocaelispor oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiraladı.

Kulüpten açıklama yapıldı

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 'Tobias Fjeld Gulliksen'in kulübümüze satın alma opsiyonu ile birlikte geçici transferi konusunda Avusturya Futbol Federasyonu'na tescilli Sportklub Rapid Wien ile mutabakata varılmış olup, futbolcu ile 2026-2027 futbol sezonu için sözleşme imzalanmıştır.'