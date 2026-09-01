Trabzonspor’da Fatih Tekke dönemi sona erdi. Bordo-mavili kulüpte son günlerde yaşanan teknik direktör krizinde dikkat çeken bir tablo ortaya çıktı: Tekke’nin istifası önce yönetim tarafından reddedildi, yalnızca birkaç gün sonra ise yolların ayrıldığı bildirildi.

Ferencvaros maçı sonrası istifa etmişti

Trabzonspor’un UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Ferencvaros’a deplasmanda 4-0 mağlup olarak Avrupa Ligi’ne veda etmesi, krizin başlangıcı oldu.

İlk maçta da rakibine 1-0 yenilen bordo-mavililer, rövanşta aldığı farklı mağlubiyetle Avrupa Ligi hedefini kaybetti. Karşılaşmanın ardından teknik direktör Fatih Tekke sorumluluğu üstlenerek istifa ettiğini açıkladı. Tekke, kararını takımın aldığı ağır yenilginin sorumluluğunu üzerine alması gerektiğini düşündüğü için verdiğini söyledi.

Ancak Trabzonspor yönetimi, Tekke’nin istifasını kabul etmedi.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, kararın maç sonrasındaki "duygusal yoğunluk" içerisinde alındığı belirtilirken Tekke’nin görevine devam edeceği ve Amedspor maçında takımın başında olacağı duyuruldu.

"Devam ediyor" denilen hoca 4 gün sonra gönderildi

Yaşanan gelişmelerin ardından gözler Amedspor-Trabzonspor karşılaşmasına çevrildi.

Tekke, yönetimin kararının ardından yeniden takımın başında sahaya çıktı. Ancak bordo-mavililer için karşılaşma yeni bir hayal kırıklığıyla sonuçlandı.

Trabzonspor, Mohamed Salah'ın 11. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Amedspor ise 45+5'te Yira Sor ile eşitliği sağladı. Maçın son bölümünde Gift Orban'ın 90. dakikadaki golü Diyarbakır ekibine 2-1'lik galibiyeti getirdi.

Bu sonuçla Trabzonspor, Avrupa'daki ağır yenilginin hemen ardından ligde de kritik bir mağlubiyet aldı.

İkinci kararın ardından ayrılık geldi

Amedspor yenilgisinin ardından Trabzonspor yönetiminin Fatih Tekke ile yolları ayırma kararı aldığı haberleri gündeme geldi. Ayrılık kararında, Ferencvaros karşısındaki 4-0'lık mağlubiyetin ardından başlayan sürecin ve Amedspor karşısında alınan 2-1'lik sonucun etkili olduğu bildirildi.

Böylece 27 Ağustos'ta "istifası kabul edilmedi" denilerek görevine devam ettiği açıklanan Fatih Tekke için yalnızca dört gün sonra farklı bir tablo ortaya çıktı.

Kupayla başlayan dönem, Avrupa ve Amedspor yenilgileriyle bitti

Fatih Tekke'nin Trabzonspor'daki dönemi ise tamamen başarısız bir tabloyla sona ermedi.

Tekke yönetimindeki bordo-mavililer, geçtiğimiz sezon Türkiye Kupası'nı kazanarak önemli bir başarı elde etmişti. Trabzonspor, Konyaspor'u finalde 2-1 mağlup ederek kupayı müzesine götürmüştü.

Ancak yeni sezonda Avrupa Ligi'nde Ferencvaros karşısında alınan iki yenilgi ve ardından Amedspor deplasmanındaki 2-1'lik mağlubiyet, teknik direktör değişikliğinin önünü açtı.

Trabzonspor'un Avrupa macerası da sona ermiş değil. Bordo-mavili ekip, Avrupa Ligi'nden elenmesinin ardından yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek.

Şimdi gözler yeni teknik direktörde

Fatih Tekke'nin ayrılığıyla birlikte Trabzonspor'da yeni teknik direktör arayışının başlaması bekleniyor.

Bordo-mavili yönetim, sezonun henüz başında teknik direktör değişikliğine giderken önündeki en önemli konu ise kadroda yapılan büyük yatırımların karşılığını alabilecek yeni teknik adamı belirlemek olacak.

Trabzonspor'da dört gün önce "devam" kararı verilen Fatih Tekke dönemi, Amedspor yenilgisinin ardından gelen ikinci kararla noktalanmış oldu.