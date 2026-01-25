MTV ödemeleri; vergi daireleri, PTT şubeleri, banka şubeleri ve mobil bankacılık uygulamaları üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Vergi, her yıl ocak ve temmuz aylarında iki taksit halinde tahsil ediliyor.

MTV’den Kimler Muaf?

Motorlu Taşıtlar Vergisi’nden;

Sosyal güvenlik kurumları,

İl özel idareleri, belediyeler, köy tüzel kişilikleri,

Mahalli idare birlikleri,

Türkiye Kızılay Derneği adına kayıtlı taşıtlar

muaf tutuluyor.

Ayrıca engellilik oranı yüzde 90 ve üzeri olan bireylerin adlarına kayıtlı araçlar ile engellilerin kullanımına uygun özel tertibatlı taşıtlar için de MTV alınmıyor.

Araç Sahipleri Ne Kadar MTV Ödeyecek?

MTV tutarları; aracın model yılı, yaşı, motor silindir hacmi, motor gücü ve araç değeri gibi kriterlere göre değişiyor.

Örneğin, motor hacmi 1300 cc olan ve değeri 541 bin TL’yi aşan araçlar için:

1-3 yaş: 6.902 TL

4-6 yaş: 4.807 TL

7-11 yaş: 2.693 TL

1301–1600 cc motor hacmine sahip ve değeri 541 bin TL’nin üzerindeki araçlarda ise:

1-3 yaş: 12.028 TL

4-6 yaş: 9.012 TL

7-11 yaş: 5.220 TL MTV ödeniyor.

Elektrikli Araçlarda MTV Avantajı

Elektrikli araç sahipleri için MTV’de yüzde 75 indirim uygulanıyor.

Örneğin, normalde 20 bin TL MTV ödenmesi gereken bir araç için yalnızca 5 bin TL ödeme yapılıyor.

Şubatta Araç Alan Ocak MTV’sini Öder mi?

Vergilendirme döneminin ilk 6 ayında satın alınan araçlar için, 1 ay içinde MTV ödemesi yapılması gerekiyor.

Bu nedenle şubat ayında sıfır araç alanlar, en geç mart ayında yılın ilk MTV taksidini ödemek zorunda.

İkinci el araç alımlarında ise satış işlemi, MTV borcu bulunmayan araçlar için yapılabildiğinden ilk taksitin önceki sahip tarafından ödenmiş olması şart.

MTV Borcu Olan Araçlar Hangi İşlemleri Yapamaz?

MTV’si ödenmeyen araçların:

Araç muayenesi,

Alım-satım işlemleri

gerçekleştirilemiyor.

MTV Taksitlendirilebilir mi?

Mali açıdan zor durumda olan mükellefler, vadesi geçmiş MTV borçları ve gecikme zamları için, aracın bağlı olduğu vergi dairesine başvurarak 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında 36 aya kadar taksitlendirme (tecil) talep edebiliyor. Bu işlemde tecil faizi uygulanıyor.