Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir etkinlikte yaptığı açıklamalarla kamuoyunun gündemine oturmuştu. Sabancı’nın, “Ben geçinemiyorum. Yani arzu ettiğime kıyasla geçinemiyorum” sözleri sosyal medyada ve kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

OdaTV’nin haberine göre, bu açıklamaların ardından Sabancı’nın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Pegasus Hava Yolları, çalışanlarına 2026 yılı için yüzde 12,20 oranında yılbaşı zammı yaptı.

Söz konusu zam oranının, emeklilere altı aylık enflasyon farkı kapsamında verilen yüzde 11,9’luk artışın yalnızca biraz üzerinde kalması, tartışmaları da beraberinde getirdi. Sosyal medyada birçok kullanıcı, Sabancı’nın “geçinemiyorum” sözleri ile çalışanlara yapılan zam oranı arasında çelişki olduğunu savundu.

Kısa sürede gündem olan gelişme, özellikle hayat pahalılığı ve gelir dağılımı tartışmalarının yoğunlaştığı bir dönemde gelmesi nedeniyle dikkat çekti.