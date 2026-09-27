AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, Gaziantep'te yeniden faaliyete giren Suriye Başkonsolosluğu'nu ziyaret ederek Suriye Gaziantep Başkonsolosu Ali Mustafa Bey ile makamında bir araya geldi.

Türkiye ile Suriye arasındaki diplomatik, ticari ve insani köprülerin güçlenmesinde öncü rol oynayan AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, sahadaki aktif çalışmaları ve vizyoner diplomasisiyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda Şam'daki uluslararası fuara katılarak iki ülke arasındaki ticari ve dostane ilişkilere büyük katkı sunan AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, Gaziantep'te yeniden faaliyete giren Suriye Başkonsolosluğu'nu ziyaret ederek Suriye Gaziantep Başkonsolosu Ali Mustafa Bey ile makamında bir araya geldi. Gerçekleşen görüşmede, iki komşu ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik bağları en üst düzeyde ele alındı.

'Birlik ve beraberliğimiz daim olsun'

Ziyaretin ardından konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan ve bölgedeki barış ile istikrarın önemine dikkat çeken Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, 'Suriye Gaziantep Başkonsolosu Ali Mustafa Bey'i, yeniden hizmete açılan Başkonsolosluk makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerimizi ilettik. Türkiye ve Suriye arasındaki tarihi, kültürel ve insani bağların; karşılıklı dayanışma, ortak anlayış ve güçlü iş birliğiyle daha da pekişmesini temenni ediyoruz. Bölgemizde barış, huzur ve istikrarın güçlenmesi adına birlik ve beraberliğimizin daim olmasını diliyorum' dedi.

Sık sık gerçekleştirdiği Suriye ziyaretleri, bölge ticaretine kattığı ivme ve her zaman sahada halkla iç içe duruşuyla takdir toplayan Bünyamin Bozgeyik, bu ziyaretiyle de iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerinin ne kadar sağlam temellere oturduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.