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İsrailli rakibini yenerek dünya şampiyonu olan milli sporcuya coşkulu karşılama

TFF 3. Lig'in 4. haftasında Pazarspor, sahasında karşılaştığı Karabük İdmanyurdu Spor'a 1-0 mağlup oldu.

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