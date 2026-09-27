Arslan Zeki Demirci Ortaokulu Hokey Spor Kulübü, kurulduğu günden bu yana ilk kez katıldığı Türkiye Şampiyonası U16 Yükselme Turnuvası'nda büyük bir başarıya imza attı.

Kırklareli'nde gerçekleştirilen turnuvada Arslan Zeki Demirci Ortaokulu Hokey Spor Kulübü sporcuları, hem erkekler hem de kızlar kategorisinde kupa kazanarak okula ve Zonguldak'a çifte kupa gururu yaşattılar.

Kulüp Başkanı ve Beden Eğitimi Öğretmeni Uğur Kaya yönetiminde turnuvaya hazırlanan sporcular mücadeleleri, azimleri ve takım ruhlarıyla hem okulu hem de şehri gururlandırdı.

Sporcularını tebrik eden Kulüp Başkanı ve Beden Eğitimi Öğretmeni Uğur Kaya; 'Turnuva boyunca takımın yanında bulunan Beden Eğitimi Öğretmenimiz Melisa Özdemir'e ve bu süreçte kulübümüze ve sporcularımıza verdiği desteklerden dolayı Okul Müdürümüz Barış Güney'e teşekkür ederiz. Henüz yolun başında olan Hokey Spor Kulübümüzün, ilk Türkiye Şampiyonası U16 Yükselme Turnuvası deneyiminden iki kupayla dönmesi, gelecek adına bizlere büyük bir heyecan ve umut verdi. Başta büyük bir özveriyle mücadele eden sporcularımızı, emeği geçen öğretmenlerimizi ve destek veren herkesi gönülden kutluyoruz. İlk turnuva, çifte kupa. Daha yeni başlıyoruz' dedi.