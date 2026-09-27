UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında yarın Türkiye ile karşılaşacak İtalya'da Teknik Direktör Roberto Mancini, Türkiye'nin güçlü ve kaliteli bir ekip olduğunu belirterek, karşılaşmanın çekişmeli geçeceğini söyledi.

İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini ile milli takımın orta saha oyuncusu Sandro Tonali, yarın Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşma öncesi basın toplantısı düzenledi.

'Yarın nasıl bir futbol ortaya koyacağımızı göreceğiz'

Mancini, Türkiye karşılaşması öncesinde 10 oyuncuyu kadroya getirmeme kararını daha önceden aldıklarını ifade etti. Türkiye karşısında taktik anlamda büyük bir değişikliğe gitmeyeceklerini belirten Mancini, taraftarların takıma yönelik tepkilerinin hatırlatılması üzerine, 'Taraftarlar mutsuz olabilir. Onların tepkilerini anlayabiliyorum. Biz de bu durumu değiştirmek için çalışıyoruz' dedi. Türkiye'nin kaliteli oyunculara sahip olduğunu vurgulayan Mancini, 'Türkiye gerçekten çok iyi bir takım. Dünya Kupası'ndan elenmeyi hak etmediklerini düşünüyorum. Çok kaliteli futbolcuları var. Montella'nın gelişiyle takım daha da gelişti ve iyi bir seviyeye ulaştı. Yarın nasıl bir futbol ortaya koyacağımızı göreceğiz' diye konuştu. Kendileri için zamana ihtiyaç olduğunu dile getiren Mancini, 'Bizim gerçekten zamana ihtiyacımız var. Şu anda ihtiyacımız olan şey bu. Yarın güzel bir karşılaşma olacağını düşünüyorum. Çok farklı bir taktikle sahaya çıkmayacağız. Büyük değişiklikler görmeyeceksiniz. Moise Kean'in oynayıp oynamayacağı ise henüz net değil. Yarın durumuna bakacağız' ifadelerini kullandı.

Sandro Tonali: 'Geçmişi geride bırakıp Türkiye maçına odaklanmalıyız'

İtalyan futbolcu Sandro Tonali ise günümüzde futbolun çok daha zorlu hale geldiğini belirterek, Dünya Kupası'na katılamamanın takım üzerinde olumsuz etkileri olduğunu söyledi. Belçika karşılaşmasının kendileri açısından zor geçtiğini aktaran Tonali, deneyimli futbolcuların daha fazla sorumluluk alması gerektiğini belirtti.

Tonali, 'Deneyimli oyuncular olarak sahada daha fazla sorumluluk üstlenmemiz gerekiyor. Takım halinde biraz daha zamana ihtiyacımız var. Belçika maçından çıkarmamız gereken dersler var. Bu formayı taşımak kolay değil. Genç oyunculara karşı daha anlayışlı olmalıyız ve herkes onlara destek vermeli. Geçmişi geride bırakıp yarın oynayacağımız 90 dakikaya konsantre olmamız gerekiyor' dedi. Türkiye'deki futbolun gelişimi ve gelecekte Süper Lig'de forma giyme ihtimaliyle ilgili soruyu da yanıtlayan Tonali, şu an için böyle bir düşüncesinin olmadığını söyledi.

Tonali, 'Daha önce geleceğimle ilgili böyle bir şey düşünmedim. Türkiye'ye artık daha fazla kaliteli oyuncu ve yıldız geliyor. Birçok futbolcunun burada oynamak istediğini görüyorum. Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımlarıyla karşılaştığımızda, özellikle Türkiye'deki maçlarda oldukça zorlandık. Ancak benim geleceğim açısından Türkiye ile ilgili şu an için düşündüğüm bir şey yok' açıklamalarında bulundu.