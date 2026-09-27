Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Malatya'da itfaiye teşkilatının hem fiziki altyapısını hem de araç filosunu güçlendirdiklerini söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, PACE Projesi kapsamındaki eğitim programının tamamlanması ve İtfaiye Haftası dolayısıyla Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen programa katıldı. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, üç ay önce başlayan PACE Projesi kapsamındaki eğitim programını başarıyla tamamladı. Bu süreçte 7 farklı konu başlığı altında toplam 263 personel eğitimlere iştirak etti.

Elektrikli araç yangınlarına müdahale, çığ olaylarında arama kurtarma, su altı kurtarma ve set çalışmaları, olay komuta sistemleri ve koordinasyon, kentsel arama kurtarma, trafik kazalarına müdahale ve operasyonel çalışma ve yüksekten çalışma önlemleri eğitimlerinin tamamlanması ve İtfaiye Haftası dolayısıyla düzenlenen programa katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, itfaiyeciliğin üç asırlık köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirterek, Malatya'da itfaiye teşkilatının hem fiziki altyapısını hem de araç filosunu güçlendirdiklerini söyledi.

İtfaiyenin yalnızca yangınlara müdahale eden bir teşkilat olmadığını vurgulayan Başkan Er, itfaiye ekiplerinin su baskınlarından boğulma vakalarına, trafik kazalarından arama-kurtarma çalışmalarına kadar çok geniş bir alanda vatandaşların yardımına koştuğunu ifade etti. İtfaiye ekiplerinin önemli olaylara müdahale ettiklerini dile getiren Başkan Er, 'İtfaiye deyince öncelikle yangın akla geliyor. Şehrimizde her gün farklı noktalarda yangınlara müdahale ediyorsunuz ve çok başarılı işler ortaya koyuyorsunuz. Ancak sadece yangınlarda değil, hayatın her alanında vatandaşımızın yanında oluyorsunuz. Suda boğulma tehlikesi yaşayan vatandaşlarımıza ulaşıyor, trafik kazalarında can kurtarıyor, ihtiyaç duyulan her noktada görev yapıyorsunuz. Yaptığınız iş gerçekten hayati bir görev. Bu fedakârlığınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum' dedi.

6 Şubat depremlerinin ardından Malatya'da itfaiye teşkilatının altyapısının da yeniden ele alındığını belirten Başkan Er, göreve geldikleri günden bu yana önemli yatırımlar gerçekleştirdiklerini söyledi. Başkan Er, 'İki yıllık süreçte 11 tane itfaiye binasını inşa ettik. İtfaiyemizin daha güçlü, daha modern ve daha etkin bir yapıya kavuşması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz' şeklinde konuştu.

İtfaiye teşkilatının araç filosunu da güçlendirdiklerini belirten Başkan Er, 21 yeni itfaiye aracının filoya kazandırıldığını, yeni araçların da geleceğini söyledi. İtfaiye personelinin güçlendirilmesine de önem verdiklerini belirten Başkan Er, 'İtfaiyemizin gençleşmesi adına yatay geçişlerle, titiz bir araştırma ve değerlendirme sürecinden geçirerek yeni arkadaşlarımızı teşkilatımıza kazandırdık. Bugün kendilerini gördük. Hepsi genç, pırıl pırıl arkadaşlarımız. İnşallah Malatya'ya çok güzel hizmetler yapacaklar' diye konuştu.

İtfaiye personelinin eğitim çalışmalarını da tamamladığını belirten Başkan Er, görevleri sırasında gösterdikleri fedakarlık ve özveriden dolayı tüm itfaiye çalışanlarına teşekkür ederek, İtfaiye Haftası'nı kutladı.