Bakanlık düğmeye bastı! Sahte yorum ve beğeni satanlar yandı!

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Bakanlık düğmeye bastı! Sahte yorum ve beğeni satanlar yandı!

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 'Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 1995 yılında Diyarbakır'ın Lice ilçesinde teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen kahraman silah arkadaşımız Er Alaattin Buluç'un İstanbul Maltepe'deki ailesini ziyaret etti. Bakan Yaşar Güler, şehidimizin dualarla anıldığı ziyarette kıymetli ailemizle de yakından ilgilendi' ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde şehit olan Alaattin Buluç'un İstanbul'da yaşayan ailesini ziyaret etti.

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