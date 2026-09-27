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Sarı-laccivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde milli futbolculardan yoksun gerçekleştirilen idman salonda core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle devam eden idmanda 2 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman, çift kale maçlarla noktalandı.

Geleneksel Sungurlu Yağlı Pehlivan Güreşleri kıyasıya mücadelelere sahne oldu

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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