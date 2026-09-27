UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında yarın A Milli Futbol Takımı ile Bursa'da karşılaşacak İtalya, mücadele öncesinde önemli eksiklerle hazırlıklarını sürdürdü.

Roberto Mancini yönetimindeki İtalya, gruptaki ilk maçında sahasında Belçika'ya 2-0 mağlup oldu. İtalyan ekibi, Türkiye karşılaşmasıyla birlikte gruptaki ilk puanlarını almak için sahaya çıkacak. İtalya'nın kadrosunda sakatlıklar nedeniyle üç önemli değişiklik yaşandı. Roma'nın orta saha oyuncusu Bryan Cristante, fiziksel problemi nedeniyle milli takım kampına katılamazken, Inter forması giyen Federico Dimarco da kulübünde yaşadığı sakatlığın ardından milli takım kadrosundan çıkarıldı. Dimarco'nun yerine Aston Villa'dan Matteo Ruggeri kadroya dahil edildi.

Son olarak Nicol Zaniolo da sağ uyluğundaki eski sakatlığının nüksetmesi nedeniyle kamptan ayrıldı. Udinese forması giyen Zaniolo'nun Türkiye ve Fransa maçlarında forma giyemeyeceği bildirildi.

İtalya'nın Belçika ile oynadığı karşılaşmada kaleci Gianluigi Donnarumma ile Daniele Mancini sarı kart gören oyuncular arasında yer aldı. Ancak Donnarumma'nın sarı kart nedeniyle Türkiye maçında forma giymesine engel bir ceza bulunmuyor. UEFA Uluslar Ligi'nin lig aşamasında oyuncular iki sarı karta ulaştığında bir sonraki maç için cezalı duruma düşüyor.

İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini, Belçika karşılaşmasında kalede Gianluigi Donnarumma'ya görev verirken, savunmada Giovanni Di Lorenzo, Gianluca Mancini, Diego Coppola ve Riccardo Calafiori'yi tercih etti. Orta sahada Alessandro Romano, Nicol Barella ve Sandro Tonali görev yaparken, hücum hattında Moise Kean, Francesco Pio Esposito ve Nicol Cambiaghi forma giydi.

İtalya ile Türkiye arasındaki UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup karşılaşması yarın saat 21.45'te Bursa'daki Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanacak.

Karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver yönetecek. Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve James Mainwaring yapacak. Darren England dördüncü hakem olarak görev alırken, Stuart Attwell VAR, Matthew Donohue ise AVAR olarak görev yapacak.

İtalya, gruptaki ilk maçında Belçika'ya 2-0, Türkiye ise Fransa'ya 1-0 mağlup olmuştu. Böylece her iki takım da Bursa'daki mücadeleye puansız çıkacak.