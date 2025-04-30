“Pakistan’a Silah Yardımı Yapıldığı İddiası Gerçeği Yansıtmıyor”

MSB, bazı basın organlarında yer alan “Türkiye, Pakistan’a 6 uçak dolusu silah gönderdi” yönündeki haberleri kesin bir dille yalanladı. Bakanlık kaynakları, Türkiye’den hareket eden bir nakliye uçağının yalnızca yakıt ikmali amacıyla Pakistan’a indiğini ve daha sonra belirlenen rotasında yoluna devam ettiğini açıkladı. Açıklamada, “Türkiye, Güney Asya’da istikrarsızlık oluşturan her türlü provokatif eylemin karşısındadır. Türkiye, bölgede barış ve güvenliğin tesisi için uluslararası platformlarda çaba göstermeye devam edecektir” denildi.

Türkiye-Yunanistan Arasında Güven Artırıcı Adımlar Sürüyor

Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerde oluşan olumlu havanın korunması için diyalog ve güven artırıcı önlemlere yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi. 28 Nisan’da Selanik’te gerçekleştirilen Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı’nın olumlu geçtiği ifade edilirken, 2025 yılı boyunca uygulanacak adımlar ve 2026 yılı planlamaları ele alındı. Bir sonraki toplantının Türkiye'de yapılmasına karar verildiği bildirildi.

Türkiye-ABD Savunma Grubu Ankara’da Buluştu

28 Nisan’da Ankara’da gerçekleştirilen Türkiye-ABD Yüksek Düzeyli Savunma Grubu Toplantısı’nda, savunma sanayii iş birliğinin derinleştirilmesi, bölgesel güvenlik meseleleri ve stratejik ortaklığın güçlendirilmesi konuları ele alındı. Toplantıya Türkiye adına Tümgeneral İlkay Altındağ, ABD adına ise Müsteşar Yardımcısı Vekili Katherine Thompson başkanlık etti. Bir sonraki toplantının ABD’de yapılacağı duyuruldu.

KKTC'de TEKNOFEST Katılımı ve Diğer Diplomatik Temaslar

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in 2-3 Mayıs tarihlerinde KKTC’de düzenlenecek TEKNOFEST’e katılacağı açıklandı. Ayrıca, Genelkurmay Başkanı’nın Güney Kore ziyareti kapsamında Busan Türk Şehitliği’ni ziyaret ettiği, Deniz Kuvvetleri Komutanı’nın ise Avustralya Deniz Kuvvetleri Komutanı’nı ağırladığı bilgisi paylaşıldı.

Terörle Mücadelede Kararlılık

Tuğamiral Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin terörle mücadelede taviz vermediğini vurgulayarak, geçtiğimiz hafta içinde Irak’ın kuzeyinden kaçan 3 PKK’lı teröristin teslim olduğunu, 104 kişinin sınır hattında yakalandığını ve yaklaşık 1.900 kişinin geçişinin engellendiğini bildirdi. Tel Rıfat ve Menbiç bölgelerinde toplamda 180 kilometre uzunluğundaki terör tünellerinin imha edildiği belirtildi.

Suriye Politikası: “Varlıklar Suriyelilerindir”

MSB kaynakları, Suriye'nin egemenliğinin Türkiye için öncelik olduğunu vurgulayarak, özerklik taleplerine karşı olduklarını açıkladı. Tişrin Barajı'nın devriyle ilgili gelişmelerin ise Suriye Geçici Hükümeti ve ilgili taraflarla koordineli şekilde sürdürüldüğü kaydedildi.

GKRY’nin KKTC’ye Yönelik Faaliyetleri Kınandı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY), Kıbrıs Türk halkına yönelik artan provokasyonlarının yakından takip edildiği belirtilen açıklamada, Türkiye’nin garantörlük görevini kararlılıkla sürdüreceği ifade edildi.

Teğmenlerle İlgili Dezenformasyon Açıklaması

Bakanlık, bazı haberlerde “ajan” ifadesinin yanlış aktarıldığını belirtti. İfadede geçen “idare ajanı” teriminin, kamu görevlilerini tanımlamak amacıyla kullanılan hukuki bir kavram olduğu belirtildi.