Mobilitenin Geleceği Zirvesi, 14 Mayıs'ta sektörün öncü isimlerini İstanbul’da buluşturacak. Zirvede mobilitenin çevresel, ekonomik ve toplumsal etkileri masaya yatırılacak.İSTANBUL (İGFA) - Forbes Türkiye ve Sürdürülebilir Mobilite İnisiyatifi (SMİ) iş birliğiyle düzenlenen Mobilitenin Geleceği Zirvesi, 14 Mayıs 2025’te Raffles İstanbul’da sektör liderlerini, vizyonerleri ve teknoloji öncülerini bir araya getirecek. Zirvede, “Mobilitede Yeni Boyut- Her Şey Alt Üst” temasıyla mobilitenin geleceği tüm boyutlarıyla ele alınırken, mobiliteye ilişkin bilinen gerçekler de farklı bakış açılarıyla konuşulacak. Çevresel, ekonomik ve toplumsal etkileriyle büyük bir dönüşümü tartışmaya açacak zirve, yeni dünya düzeninde otomotiv jeopolitiği, otonom ve elektrikli araçlarda sigorta, bağlantısallık, akıllı ve temiz havalı şehirler gibi konuları masaya yatıracak.

“Mobilite yepyeni bir ekonomik düzen oluşturuyor”

Zirveye ilişkin konuşan Forbes Türkiye Medya Grup Başkanı Ayşe Burçak Güven, şunları söyledi: “Forbes Türkiye olarak iş dünyasının geleceğini şekillendiren en kritik konulara ışık tutmayı her daim misyon edindik. Mobilite, bugün yalnızca otomotiv sektörünü değil, sürdürülebilir şehirlerden enerji yönetimine, dijital dönüşümden lojistiğe kadar birçok alanı etkileyen devrim niteliğinde bir dönüşüm sürecinde. SMİ iş birliğiyle düzenlediğimiz Mobilitenin Geleceği Zirvesi’nde bu dönüşümde söz sahibi olan liderleri ve yenilikçi çözümleri bir araya getirerek, Türkiye’de mobilitenin geleceğini şekillendirecek bir platform yaratmayı amaçlıyoruz. Başlıklarımızda iş dünyasının, yatırımcıların ve karar alıcıların geleceğe nasıl hazırlanması gerektiğini tartışacağız. İlkini gerçekleştireceğimiz Mobilitenin Geleceği Zirvesi’ni, ilerleyen yıllarda uluslararası boyuta taşımayı ve global ölçekte etki yaratmayı hedefliyoruz. Çok sayıda sektörü, toplam iş yapış şekillerini değiştiren mobilite dönüşüm sürecini anlamak, doğru pozisyon almak ve etkin stratejiler kurgulamak isteyen tüm iş dünyası liderlerini zirvemize bekliyoruz.”

“Şimdi harekete geçme zamanı”

Zirveye başkanlık edecek SMİ Kurucu Başkanı Hakan Doğu, “Mobilite artık enerji, teknoloji, çevre ve ekonomi ile doğrudan bağlantılı dev bir ekosistem. Şehirlerdeki trafik yoğunluğunu azaltma, çevresel etkileri minimize etme ve daha sürdürülebilir bir ulaşım ekosistemi yaratma potansiyeliyle dikkat çeken MaaS (Mobility as a Service – Mobilite Hizmeti), bu ekosistemin merkezinde yer alarak bireylere hızlı, esnek ve sürdürülebilir ulaşım imkânı sunarken, şehirlerin geleceğini de yeniden şekillendiriyor. Geleceğin şehirleri, elektrifikasyon, yapay zeka ve dijitalleşmeyle şekillenecek. Bu dönüşüme ayak uyduramayan ülkeler ve şirketler, büyük bir kırılmayla karşı karşıya kalacak. Türkiye’nin bu dönüşümde geride kalmaması için şimdi harekete geçmemiz gerekiyor. Bu zirve bir başlangıç, mobilitenin gelişimi için atılacak her adım mevcut düzeni kökten değiştirme potansiyeline sahip” dedi.

Endüstrilerin kesişim noktası: Mobilite

Mobilite ekosisteminin tüm paydaşlarının Mobilitenin Geleceği Zirvesi’nde bir araya geleceğini söyleyen Zirve Koordinatörü Halit Bolkan ise “Elektrikli araçlardan otonom sistemlere, akıllı şehirlerden bağlantılı ulaşım çözümlerine kadar pek çok başlık, yalnızca teknoloji üreticilerini değil, sigorta, finans, enerji ve kamu sektörlerini de doğrudan ilgilendiriyor. Artık mobiliteyi, endüstrilerin kesişim noktası olarak ele alıyoruz” diye konuştu.