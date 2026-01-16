Hastaneden çıkar çıkmaz okuluna giden öğretmen, öğrencilerine karnelerini verdi.

Mersin’in Silifke ilçesi ile Adana’da iki evi, iki aracı ve bankada yaklaşık 2 milyon lira birikimi bulunan 51 yaşındaki Nevin Vurunbiği’nin, 77 yaşındaki babasıyla uzun süredir ciddi anlaşmazlık yaşadığı öğrenildi. İddiaya göre baba, Silifke’deki evin kendi üzerine geçirilmesini talep etti. Bu isteği reddeden öğretmen, baskıların artması üzerine tüm mal varlığını TSK’ya bağışladı.

Babası vasilik davası açtı, hesaplarına bloke konuldu

Kızının tüm mal varlığını TSK’ya bağışladığını öğrenen baba M.V., mahkemeye başvurarak vasilik davası açtı. Dava kapsamında Vurunbiği’nin banka hesaplarına bloke konuldu. Daha önce aynı hastaneden “sağlıklıdır, mal alıp satabilir” raporu alan öğretmene, aradan yaklaşık bir yıl geçtikten sonra bu kez yine aynı hastanede “psikoz” tanısı konuldu. Mahkeme kararıyla gözlem altına alınmasına hükmedilen öğretmen, 30 Aralık’ta polis eşliğinde Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’ne yatırıldı.

Yeni yıla hastanede girdi, kuruldan “sağlam” raporu çıktı

Yeni yılı hastanede karşılayan Nevin Vurunbiği, 16 gün boyunca doktorlar tarafından gözlem altına alındı. Kurul değerlendirmesinde öğretmenin psikoz bulgusu taşımadığı ve kendi kararlarını verebilecek durumda olduğu tespit edildi. Bu raporun ardından 14 Ocak’ta taburcu edilen öğretmen, vakit kaybetmeden okuluna gitti.

“Çok yıpratıcı bir süreçti”

Yaşadıklarını anlatan Vurunbiği, şu ifadeleri kullandı:

“Ailemin bana attığı bir iftira nedeniyle bu süreci yaşadım. Mal varlığımı istemişlerdi, kabul etmeyince TSK’ya vasiyet ettim. Bunu öğrenince akli dengemin yerinde olmadığı iddiasıyla beni hastaneye yatırttılar. 16 gün hastanede kalmak anlatılamaz derecede zordu. Bir babanın bunu yapması çok üzücü.”

“Öğrencilerime kavuştuğum için çok mutluyum”

Hastaneden çıkar çıkmaz öğrencilerine koşan öğretmen, duygularını şöyle dile getirdi: