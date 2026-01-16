Soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan Çayırgan, savcılıkta verdiği ifadenin ardından sevk edildiği mahkemece konutu terk etmeme ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartlarıyla serbest bırakılmıştı. Çayırgan’ın ifadesinde, söz konusu para hareketlerine ilişkin olarak “biriktirdiğim paralardı, ev aldım” dediği öğrenilmişti.

Çayırgan’ın bu beyanında bahsettiği, İstanbul Beylikdüzü’nde bulunan havuzlu lüks rezidans havadan görüntülendi. Görüntülenen site içerisinde yer alan dairelerin, ikinci el piyasasında güncel değerinin yaklaşık 7 milyon TL seviyesinde olduğu belirtildi.

Soruşturma kapsamında elde edilen bulguların ve MASAK raporlarının incelenmesine devam edilirken, dosyaya ilişkin adli sürecin sürdüğü bildirildi.