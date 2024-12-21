Orijinallik Kontrollerine Dikkat!

Palandöken, Milli Piyango bilet alımlarında dikkat edilmesi gereken detaylara vurgu yaptı:

Damga ve Kaşe: Biletin orijinalliğini gösteren damga ve kaşelerin kontrol edilmesi gerektiğini belirtti.

Biletin orijinalliğini gösteren damga ve kaşelerin kontrol edilmesi gerektiğini belirtti. Güvenlik Kodları: Biletin alt kısmındaki kabartmalı güvenlik kodunun dokunularak kontrol edilmesi gerektiğini söyledi.

Biletin alt kısmındaki kabartmalı güvenlik kodunun dokunularak kontrol edilmesi gerektiğini söyledi. Filigran: Milli Piyango İdaresi logosu içeren filigranın bilet dokusunun içinde bulunmasına dikkat edilmesi gerektiğini hatırlattı.

Sadece Güvenilir Bayilere Güvenin

TESK Başkanı, vatandaşların bilet alırken yalnızca Milli Piyango İdaresi'ne kayıtlı, oda belgesi ve yaka kartı bulunan bayileri tercih etmesinin önemine dikkat çekerek, “Ruhsatsız yerlerden kesinlikle bilet almayın” uyarısında bulundu.

Sahtecilere Karşı Önlem Alın

Palandöken, yılbaşı biletlerine olan yüksek talebin sahte bilet girişimlerini artırabileceğine işaret ederek, “Vatandaşlarımızın hayallerinin suya düşmemesi için bilet alımlarında dikkatli olmaları şart. Güvenilir bayilerden alacağınız orijinal biletlerle, hayallerinizi gerçekleştirme şansınızı artırabilirsiniz” dedi.

Bilet Fiyatları

Bu yılki yılbaşı biletleri şu fiyatlarla satışa sunuluyor:

Çeyrek bilet: 150 TL

Yarım bilet: 300 TL

Tam bilet: 600 TL

Hayalleriniz İçin Doğru Adresleri Seçin

600 milyon TL’lik büyük ikramiye hayali kuran vatandaşlara, güvenilir kaynaklardan alışveriş yaparak hayallerine bir adım daha yaklaşmaları tavsiye edildi. Sahtecilik riski nedeniyle dikkatli davranılması gerektiği bir kez daha vurgulandı.

Unutmayın, hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için sadece doğru bilet yeterli!