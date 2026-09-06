Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri İl Başkanlığı 15. Olağan İl Kongresi yapıldı. Kongrede mevcut başkan Enes Ertuğrul Kalın güven tazelerken, programda konuşan MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, 'Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge hedefleri karşısında İsrail telaşlı, bölücüler kaygılıdır' dedi.

Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenen kongreye MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, MHP Kayseri İl Başkanı ve Başkan Adayı Enes Ertuğrul Kalın, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, protokol üyeleri ve partililer katıldı. Kur'an-ı Kerim Tilaveti okunması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan kongrede divan başkanlığını MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir başkan yardımcılığını da MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy yaptı. Programda konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç; 'Ben bir ağabeyiniz olarak, siyasi kaygıdan uzak bir insan olarak insanlığa hizmet etmeyi ibadet sayan bir anlayış sahibi olan bir ağabeyiniz olarak her zaman hepinizi bağrıma basıyor iyi ki varsınız diyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun' dedi.

MHP Kayseri İl Başkanı ve Başkan Adayı Enes Ertuğrul Kalın ise konuşmasında; 'Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanlığımızın Olağan Kongresi'nde sizlerle bir arada bulunmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Bundan tam 20 yıl önce henüz genç bir delikanlıyken liderimiz Devlet Bahçeli Beyi ziyaret ederek elini öpmüş, hayır duasını almıştım. O günden bugüne liderimizin izini takip etmekten bir an geri durmadım. Dün lise teşkilatlarında, üniversite teşkilatlarında bıyığı yeni terlemiş bir ülkücü genç olarak taşıdığım heyecanı bugün bu salonda 36 yaşımda hala aynı tazelikle taşımanın gururunu duyuyorum. İlk gençlik yıllarından beri Ülkü Ocakları'nın hemen her kademesinde görev almış bir kardeşiniz olarak siz değerli dava arkadaşlarımın, aziz hemşerilerimin huzurlarında bu kez de MHP Kayseri İl Başkanı ve İl Başkan Adayı olarak bulunuyorum. Cenab-ı Allah bu zorlu görevi hakkıyla yerine getirebilmeyi, şehitlerimize, gazilerimize, Başbuğumuza ve liderimize olan sorumluluklarımızı ifa edebilmeyi nasip eylesin. Kayseri Türklüğün göz bebeği, Türk tarihinin mihenk taşı, Türk kültürünün varlık kaynağı olan bir vatan köşesidir. Kayseri Milliyetçi-Ülkücü Hareketin temel kolonlarından biri olmuş müstesna bir vilayettir. Partimizin kurucusu olan cennetmekân Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in ataları bu topraklarda doğmuştur. Ülkücü hareketin mücadele tarihinde Kayseri daima en önde gelen illerimizden biri olmuştur. Kayseri'yi Milliyetçi-Ülkücü hareketin en muhkem kalelerinden biri haline getireceğiz söz olsun' ifadelerini kullandı.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ise konuşmasında; '15. Olağan İl Kongremize başlamaktan büyük bir onur ve gurur duyuyorum. Bugün burada sadece bir kongre yapmıyoruz. Bugün burada birlik oluyoruz. Bugün burada beraberliğimizi haykırıyoruz. Bugün burada Kayseri'den Türkiye'ye sesleniyoruz. Milliyetçi hareket burada, ülkücü hareket burada, Kayseri burada. Allah'ın izniyle; dün buradaydık, bugün buradayız, yarın da burada olacağız. Kayseri, her daim MHP'nin ve Ülkücü Hareket'in kalelerinden biri olmuştur. Bu güzide ilimizde MHP'nin gücünü yalnızca sandıktan çıkan sayısal rakamlarla ölçmüyoruz. Biz bu gücü Kayseri halkının gönlünde görüyoruz. Biz bu gücü esnafımızın selamında, işçimizin alın terinde, çiftçimizin duasında, gencimizin heyecanında, analarımızın duasında hissediyoruz. Çünkü bizim siyasetimiz sadece sandık siyaseti değildir. Bizim siyasetimiz gönül siyasetidir. Bizim siyasetimiz vefa siyasetidir. Bizim siyasetimiz memleket siyasetidir. Kayseri'nin her sokağında, caddesinde, apartmanında, sivil toplum kuruluşunda, medyasında, fabrikasında, parkında, pazarında, düğününde, okulunda ve tribününde izimiz var' dedi.

'MHP ve Ülkücü Hareket; dün olduğu gibi bugün de, yarın da Türk Milleti'nin sigortasıdır'

Milletvekili Ersoy; MHP ve Ülkücü Hareket'in Türk Milleti'nin sigortası olduğunu söyleyerek, 'MHP ve Ülkücü Hareket; dün olduğu gibi bugün de, yarın da Türk Milleti'nin sigortasıdır. Tarih boyunca bu ülkenin birliği, beraberliği ve varlığı uğruna can veren aziz şehitlerimiz ile kahraman gazilerimiz; vatan, millet ve bayrak uğrunda ödediğimiz bedellerin en büyük göstergesidir. Bugün liderimiz Devlet Bahçeli'nin Türk Milletini ve bölgemizdeki mazlum milletleri emperyalizmin canavarından korumak amacıyla ortaya koyduğu millî stratejiler ve büyük vizyon hem ülkemizin hem de dünyanın gündemindedir. 'Terörsüz Türkiye' ve 'Terörsüz Bölge' hedefleri, bölgemizde kurulmak istenen kanlı oyunları bozacak büyük stratejik hamlelerdir. Terör örgütü PKK'nın kendini feshetme ve silah bırakma süreci bugün Türkiye, Irak, İran ve Suriye ekseninde etkisini çok net biçimde göstermektedir. İsrail'de yükselen kaygı ve dört parçalı sözde Kürdistan hayali kuran çevrelerin ortaya koyduğu tepki, yaşanan gelişmelerin bölgesel dengeler açısından önemini göstermektedir. İsrail medyasında PKK'nın silah bırakmasının İsrail'in çıkarlarını tehlikeye sokabileceği yönündeki değerlendirmeler de bu kaygının açık bir yansımasıdır. 'Terörsüz Türkiye' ve 'Terörsüz Bölge' hedefleri karşısında İsrail telaşlı, bölücüler kaygılıdır. Fakat Türkiye'de birileri de onların uzantısıymışçasına refleks göstermektedir. Biz dün ne söylediysek bugün de onu söylüyoruz. Teröre karşı tavrımız nettir. Bölücülüğe karşı tavrımız nettir. Türkiye Cumhuriyeti'nin birliğinden yana tavrımız nettir. Bizim pusulamız günlük siyasi hesaplar değildir. Bizim pusulamız Türk milletidir' ifadelerine yer verdi.