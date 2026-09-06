TFF 2. Lig Beyaz Grup'un ilk haftasında Isparta 32 Spor, sahasında Adana Demirspor'a 2-1 mağlup oldu.
Stat: Isparta Atatürk
Hakemler: Onur Can Dolğun, Hasan Hüseyin Tetik, Burak Menteşe
Isparta 32 Spor: Onur Can Özdemir, Oğulcan Başol, Yiğithan Güveli, Mustafa Acar, Bedirhan Altunbaş (Bahadır Yıldırım dk. 63), Kaan Yüksel, Enver Cenk Şahin (Devrim Taşkaya dk. 77), Hasip Korkmazyürek (Mustafa Özbay dk. 63), İlke Tankul, Eray Akar (Fatih Aktay dk. 63), Keni Var Uzun (Metehan Tiryaki dk. 77)
Adana Demirspor: Murat Uğur Eser, Mert Menemencioğlu, Yücel Gürol, Ali Fidan, Yusuf Buğra Demirkıran, Gökdeniz Tunç, Sefa Gülay (Seyfi Efe Irga dk. 77), Toprak Bayar, Ahmet Bolat (Mustafa Bozkurt dk. 88), Muhammed Enes Gül (Kayra Saygan dk. 59), Kürşat Türkeş Küçük
Goller: Enver Cenk Şahin (dk. 38) (Isparta 32 Spor), Kürşat Türkeş Küçük (dk. 36), Kayra Saygan (dk. 68) (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Bedirhan Altunbaş, Eray Akar, Kaan Yüksel, Metehan Tiryaki (Isparta 32 Spor), Yücel Gürol, Gökdeniz Tunç, Yusuf Buğra Demirkıran (Adana Demirspor)