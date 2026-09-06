Kesintisiz Konfor, Artan Ayrıcalıklar: BMW ve MINI Prime Deneyimi Genişliyor

Borsa İstanbul’da şirketlerden yoğun pay hareketliliği: Geri alımlar ve satışlar dikkat çekti

ICAO’nun Yeni Veri Tedarikçisi KEYVAN Havacılık Oldu!

Borsa İstanbul’da gong İntetra Teknoloji için çaldı

Ruhi Çenet’in Hasidik Yahudiler belgeseli ABD’de tartışma başlattı: “Vergilerimiz nereye gidiyor?”

Bunlar da ilginizi çekebilir

Net Global halka arz oluyor Talep toplama tarihleri 09-10-11 Eylül 2026

Bakan Kacır: Atatürk Havalimanı'nda dünyanın en büyük teknoloji girişimcilik merkezini kuruyoruz

TSB Başkanı Ahmet Yaşar’dan OVP mesajı: “Sigorta, yatırımların önünü açan stratejik bir araç”

Adidas’ın İsrail’deki reklamı tartışma yarattı: Eski İsrail askeri kampanyanın yüzü oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek şampiyon oldu.

Isparta 32 Spor: Onur Can Özdemir, Oğulcan Başol, Yiğithan Güveli, Mustafa Acar, Bedirhan Altunbaş (Bahadır Yıldırım dk. 63), Kaan Yüksel, Enver Cenk Şahin (Devrim Taşkaya dk. 77), Hasip Korkmazyürek (Mustafa Özbay dk. 63), İlke Tankul, Eray Akar (Fatih Aktay dk. 63), Keni Var Uzun (Metehan Tiryaki dk. 77)

TFF 2. Lig Beyaz Grup'un ilk haftasında Isparta 32 Spor, sahasında Adana Demirspor'a 2-1 mağlup oldu.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.