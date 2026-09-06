TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un ilk haftasında Fethiyespor evinde 52 Orduspor'a 3-0 mağlup oldu.
Stat: Fethiye İlçe
Hakemler: Abdulbaki Ayyıldız, Hakan Özler, Tuğberk Uygun
Fethiyespor: Nurullah, Cengiz, Şahan, Muhammed, Burak (Deniz dk. 46), Bora (Eren dk. 46, Yusuf dk. 71), Cihan (İrfan dk. 46), Hıfsullah, Alberk, Ramazan (Kerem dk. 80), Enes
52 Orduspor: Kıvanç, İsmail, Serhat, Harun (Kazımcan dk. 75), Alper (Sezer dk. 87), Mücahit (Suat dk. 66), Alim, Alaettin Batuhan, Yağızcan (Talha Osman dk. 75), Mehmet Alp (Mehmet dk. 87), Burak
Goller: Mücahit Can Akçay (dk. 13), Yağızcan Erdem (dk. 21), Talha Osman (dk. 90+4) (52 Orduspor)
Sarı kartlar: Şahan, Kerem (Fethiyespor), Serhat (52 Orduspor)