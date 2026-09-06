A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşması, Düzce'de vatandaşlar tarafından kent meydanında takip edildi.

Düzce Belediyesi tarafından Millet Bahçesi'nde kurulan dev ekranda Düzceliler sandalyesini alarak final karşılaşmasını izlemek bir araya geldi. Milli takıma Düzce'den destek veren Düzceliler, alınan her sayıda sevinç yaşadı. Karşılaşmayı büyük dikkat ve heyecanla takip eden vatandaşlar, son sayının gelmesiyle birlikte şampiyonluk sevincini hep birlikte yaşadı. Meydanda alkışlar ve tezahüratlar yükselirken, vatandaşlar milli takımın Avrupa şampiyonluğunu kutladı.