Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Muğlaspor, sahasında karşılaştığı Vanspor FK ile 2-2 berabere kaldı.
Stat: Atatürk
Hakemler: Melih Aldemir, Kadir Beyaz, Ömer Gezer
Muğlaspor: Ekrem Kılıçarslan, Ali Barak (Oğuzhan Matur dk. 66), Engin Poyraz Efe Yıldırım (Driton Camaj dk. 66), Daniel Avramovski, Mamady Diarra (Korede Osundina dk. 78), Buluthan Bulut (İbrahim Sissoko dk. 66), Jurgen Celhaka, Bilal Ceylan (Ahmet Emin Engin dk. 75), Luis Mago, Yiğit Fidan, Yasin Uzunoğlu
Yedekler: Arel Ekinci, Orhan Nahırcı, Ali Kaan Güneren, Selim Dilli, Ozan Sol
Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak
Vanspor FK: Abdulsamed Damlu, Sinan Osmanoğlu, Ilias Alhaft (Kadir Seven dk. 79), Mehmet Manış (Celal Hanalp dk. 73), Naby Oulare, Tenton Yenne (Muhammed Furkan Özhan dk. 78), İlkan Sever (Ozan Can Kökçü dk. 61), Jurgen Bardhi, Mehmet Özcan (Hikmet Çiftçi dk. 72), Özkan Yiğiter, Faruk Can Genç
Yedekler: Alperen Uysal, Batuhan İşçiler, Molik Khan, Güvenç Usta, Medeni Bingöl
Teknik Direktör: Cevdet Göç
Goller: Yasin Uzunoğlu (dk. 39), Oluwakorede David Osundina (dk. 89) (Muğlaspor), Jurgen Bardhi (dk. 13 ve 55) (Vanspor FK)
Sarı kartlar: Yiğit Fidan, Bilal Ceylan, Jurgen Celhaka, Luis Mago, Orhan Nahırcı (Muğlaspor), Mehmet Özcan, İlkan Sever, Faruk Can Genç (Vanspor FK)