Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Muğlaspor, sahasında karşılaştığı Vanspor FK ile 2-2 berabere kaldı.

Stat: Atatürk

Hakemler: Melih Aldemir, Kadir Beyaz, Ömer Gezer

Muğlaspor: Ekrem Kılıçarslan, Ali Barak (Oğuzhan Matur dk. 66), Engin Poyraz Efe Yıldırım (Driton Camaj dk. 66), Daniel Avramovski, Mamady Diarra (Korede Osundina dk. 78), Buluthan Bulut (İbrahim Sissoko dk. 66), Jurgen Celhaka, Bilal Ceylan (Ahmet Emin Engin dk. 75), Luis Mago, Yiğit Fidan, Yasin Uzunoğlu

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Yedekler: Arel Ekinci, Orhan Nahırcı, Ali Kaan Güneren, Selim Dilli, Ozan Sol

Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak

Vanspor FK: Abdulsamed Damlu, Sinan Osmanoğlu, Ilias Alhaft (Kadir Seven dk. 79), Mehmet Manış (Celal Hanalp dk. 73), Naby Oulare, Tenton Yenne (Muhammed Furkan Özhan dk. 78), İlkan Sever (Ozan Can Kökçü dk. 61), Jurgen Bardhi, Mehmet Özcan (Hikmet Çiftçi dk. 72), Özkan Yiğiter, Faruk Can Genç

Yedekler: Alperen Uysal, Batuhan İşçiler, Molik Khan, Güvenç Usta, Medeni Bingöl

Teknik Direktör: Cevdet Göç

Goller: Yasin Uzunoğlu (dk. 39), Oluwakorede David Osundina (dk. 89) (Muğlaspor), Jurgen Bardhi (dk. 13 ve 55) (Vanspor FK)

Sarı kartlar: Yiğit Fidan, Bilal Ceylan, Jurgen Celhaka, Luis Mago, Orhan Nahırcı (Muğlaspor), Mehmet Özcan, İlkan Sever, Faruk Can Genç (Vanspor FK)