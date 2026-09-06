Adalet Bakanı Akın Gürlek, '2027-2029 Orta Vadeli Programı doğrultusunda; adalet hizmetlerimizin etkinliğini artıracak, adalete erişimi kolaylaştıracak ve hukuki öngörülebilirliği güçlendirecek reformlarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz' dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz'ın koordinasyonunda yürütülen çalışmalar neticesinde hazırlanan 2027-2029 Orta Vadeli Programı doğrultusunda; adalet hizmetlerimizin etkinliğini artıracak, adalete erişimi kolaylaştıracak ve hukuki öngörülebilirliği güçlendirecek reformlarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Yargılama süreçlerini daha etkin hâle getirecek, alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerini daha da güçlendirecek, uyuşmazlıkların tahkim yoluyla çözümüne yönelik uygulamaları yaygınlaştıracak, adalete erişimi ve makul sürede yargılanma hakkını geliştirmek amacıyla dijital çözüm platformları, çevrim içi uyuşmazlık ve elektronik duruşma yöntemlerini geliştirecek, yeni ihtiyaç alanlarında ihtisas mahkemeleri oluşturacak; başta fikrî ve sınai haklar mahkemeleri olmak üzere ihtisaslaşmaya yönelik eğitim çalışmalarını güçlendirecek, icra ve iflas mevzuatını günümüz şartları doğrultusunda güncelleyecek, konkordato kurumunun kötüye kullanılmasının önlenmesine ve ticari hayatta uygulamadan kaynaklanan aksaklıkların giderilmesine yönelik mevzuat çalışmalarını yürütecek, elektronik tebligat uygulamasını yaygınlaştırmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

2027-2029 Orta Vadeli Programı'nın hayırlı olmasını dileyen Bakan Gürlek, 'Vatandaşlarımızın adalete daha hızlı ve etkin şekilde erişebildiği, uyuşmazlıkların makul sürede çözüme kavuştuğu, daha fazla güven veren ve daha öngörülebilir bir adalet sistemi için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz. 2027-2029 Orta Vadeli Programı'nın ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyor; başta Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz olmak üzere programın hazırlanmasında emeği geçen tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum' dedi.