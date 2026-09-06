Kesintisiz Konfor, Artan Ayrıcalıklar: BMW ve MINI Prime Deneyimi Genişliyor

Borsa İstanbul’da şirketlerden yoğun pay hareketliliği: Geri alımlar ve satışlar dikkat çekti

ICAO’nun Yeni Veri Tedarikçisi KEYVAN Havacılık Oldu!

Borsa İstanbul’da gong İntetra Teknoloji için çaldı

Ruhi Çenet’in Hasidik Yahudiler belgeseli ABD’de tartışma başlattı: “Vergilerimiz nereye gidiyor?”

Bunlar da ilginizi çekebilir

Net Global halka arz oluyor Talep toplama tarihleri 09-10-11 Eylül 2026

Bakan Kacır: Atatürk Havalimanı'nda dünyanın en büyük teknoloji girişimcilik merkezini kuruyoruz

TSB Başkanı Ahmet Yaşar’dan OVP mesajı: “Sigorta, yatırımların önünü açan stratejik bir araç”

Adidas’ın İsrail’deki reklamı tartışma yarattı: Eski İsrail askeri kampanyanın yüzü oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek şampiyon oldu.

86. dakikada kale önünde kaleci Okan Kocuk ile karşı karşıya kalan Metehan Altunbaş'ın aşırtma vuruşunda Okan, meşin yuvarlağı kurtardı.

68. dakikada Haidara'nın ara pasında topla buluşan Baku, kaleyi düşündü ancak savunmada Guarino ile aynı anda hareketlenen kaleci Okan Kocuk ayaklarıyla müdahale ederek meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

49. dakikada merkezden atak geliştiren Kocaelispor'da Berkan'ın sol kanada ortasında topla buluşan Makana Baku'nun ceza sahası dışından sert vuruşunda kaleci Okan Kocuk, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Kocaelispor evinde karşılaştığı Samsunspor'u 1-0 mağlup etti.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.