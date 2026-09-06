Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Kocaelispor evinde karşılaştığı Samsunspor'u 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
49. dakikada merkezden atak geliştiren Kocaelispor'da Berkan'ın sol kanada ortasında topla buluşan Makana Baku'nun ceza sahası dışından sert vuruşunda kaleci Okan Kocuk, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.
53. dakikada Berkan'ın soldan ortasında ceza sahasında Sousa topu önüne alamadı. Savunmadan seken topu alan Susoho'nun vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.
54. dakikada soldan atak geliştiren Kocaelispor'da Makana Baku ceza sahasının çaprazından sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
68. dakikada Haidara'nın ara pasında topla buluşan Baku, kaleyi düşündü ancak savunmada Guarino ile aynı anda hareketlenen kaleci Okan Kocuk ayaklarıyla müdahale ederek meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
86. dakikada kale önünde kaleci Okan Kocuk ile karşı karşıya kalan Metehan Altunbaş'ın aşırtma vuruşunda Okan, meşin yuvarlağı kurtardı.
Stat: Kocaeli
Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Bersan Duran, Mert Bulut
Kocaelispor: Serhat Öztaşdelen, Anfernee Dijksteel, Tanguy Zoukrou, Matej Maglica, Massadio Haidara, Uğur Kaan Yıldız (Mahamadou Susoho dk. 46), Cafumana Show, Berkan Kutlu (Tobias Gulliksen dk. 68), Gonçalo Sousa (Emir Ortakaya dk. 90), Daniel Agyei (Makana Baku dk. 46), Florian Aye (Metehan Altunbaş dk. 81)
Yedekler: Onurcan Piri, Muharrem Cinan, Mustafa Ege Bilim, Onur Öztonga, Tayfur Bingöl
Teknik Direktör: Selçuk İnan
Samsunspor: Okan Kocuk, Josafat Mendes, Logi Tomasson, Gabriele Guarino, Samed Onur (Enes Albak dk. 68), Celil Yüksel, Yunus Emre Çift, Yalçın Kayan (Igor Drapinski dk. 77), Saikuba Jarju, Emre Kılınç, Sekongo (Strahinja Erakovic dk. 88)
Yedekler: Efe Yiğit Üstün, Bilal Bayazıt, Mustafa Tan
Teknik Direktör: Thorsten Fink
Gol: Florian Aye (dk. 26) (Kocaelispor)
Sarı kart: Massadio Haidara (Kocaelispor)