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Antalyaspor: Fotis Pseftis, Ensar Buğra Tivsiz (Ahmet Sağat dk. 72), Soner Dikmen (Mevlüt Şimşek dk. 79), Bünyamin Balcı, Nuno Da Costa, Pedrinho, Francis Nzaba, Erdoğan Yeşilyurt (Güray Vural dk. 59), Samet Karakoç, Safuri (Samet Yalçın dk. 72), Van de Streek (Doğukan Sinik dk. 59)

82. dakikada penaltıyı kullanan Da Costa, topu kalenin üzerinden dışarı gönderdi.

81. dakikada Da Costa, ceza sahasında Okan'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Antalyaspor, sahasında Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu.

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