. Nesine 3. Lig 2. Grup ilk hafta mücadelesinde Altay deplasmanına konuk olan Denizli İdman Yurdu, geriye düştüğü karşılaşmadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

Nesine 3. Lig 2. Grup'ta heyecan ilk hafta maçlarıyla başladı. Denizli İdman Yurdu, sezonun açılış maçında deplasmanda İzmir temsilcisi Altay ile karşı karşıya geldi.

Mücadeleye istediği gibi başlayamayan Denizli temsilcisi, 21. dakikada yediği golle 1-0 geriye düştü. İlk yarı bu skorla tamamlanırken, ikinci yarıda oyuna ağırlığını koyan İdman Yurdu beraberlik için baskısını artırdı. Maçın 77. dakikasında sahneye çıkan Mustafa Arda Mutlu, kaydettiği golle skora dengeyi getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca zorlu mücadele 1-1 berabere sonuçlandı ve iki takım da sezona birer puanla başlangıç yaptı.