Etkinlik kapsamında üniversiteli yarışmacılarla bir araya gelen Kacır, gençlerle sohbet ederek başarı dileklerini iletti. Yarış araçlarından birinin startını da veren Bakan Kacır, bazı araçların üzerine imza atarak öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

TEKNOFEST'E 1,6 MİLYONDAN FAZLA GENÇ KATILDI

Konuşmasında TEKNOFEST'in dokuzuncu yılında 15'inci organizasyonunun gerçekleştirildiğini belirten Kacır, festivalin gençlerin teknoloji alanındaki çalışmalarına önemli katkı sunduğunu ifade etti.

Bu yıl 61 farklı yarışmanın düzenlendiğini aktaran Kacır, söz konusu yarışmalara 1 milyon 600 binden fazla gencin başvurduğunu söyledi.

Kacır, gençlerin yarışmalar kapsamında geliştirdikleri projeleri zaman içerisinde araştırma-geliştirme çalışmalarına ve teknoloji girişimlerine dönüştürdüğünü belirterek, yarışma ekiplerinin uzun vadeli iş birliklerine de zemin hazırladığını dile getirdi.

81 İLDE MİLLİ TEKNOLOJİ ATÖLYELERİ

Bakan Kacır, üniversite kampüslerinde oluşturulan Milli Teknoloji Atölyeleri'nin de gençlerin projelerine önemli bir altyapı desteği sağladığını söyledi.

Türkiye'nin 81 ilindeki üniversite kampüslerine TÜBİTAK aracılığıyla Milli Teknoloji Atölyeleri kazandırıldığını belirten Kacır, her bir altyapı için 30 milyon liralık destek sağlandığını aktardı.

Bu merkezlerle proje takımlarının hem TEKNOFEST yarışmalarına hem de ulusal ve uluslararası organizasyonlara daha iyi şartlarda hazırlanmasının hedeflendiğini kaydetti.

TERMİNAL İSTANBUL İÇİN İLK FAZ HAZIRLIĞI

Kacır, konuşmasında girişimcilik ekosistemine yönelik yeni projeler hakkında da bilgi verdi. Dünyanın en büyük girişimcilik merkezlerinden biri olarak nitelendirdiği Terminal İstanbul'un ilk fazının bu ay tanıtılacağını belirten Kacır, ardından girişimci kabullerinin başlayacağını açıkladı.

Atatürk Havalimanı'nda teknoloji girişimciliğine yönelik büyük bir merkez kurulacağını ifade eden Kacır, bu yatırımların Türkiye'nin araştırma, geliştirme ve inovasyon kapasitesini güçlendireceğini söyledi.

Bakan Kacır, savunma sanayii başta olmak üzere farklı sektörlerde yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesine verilen önceliğin Türkiye ekonomisinin güçlenmesine ve ülkenin tam bağımsızlık hedeflerine katkı sağlayacağını vurguladı.

TEKNOFEST ŞANLIURFA'DA GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Öte yandan Kacır, bu yılki TEKNOFEST'in 30 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında Şanlıurfa'da düzenleneceğini belirtti.

Festival kapsamında Türk gençlerinin teknoloji alanındaki projelerini sergileyeceğini ifade eden Kacır, organizasyonun gençlerin Milli Teknoloji Hamlesi'ne katkı sunmaya devam edeceğini kaydetti.